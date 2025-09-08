Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं, मेवाड़ में गुहिल राजवंश की नींव किसने रखी थी ?

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं कि मेवाड़ में गुहिल राजवंश की नींव किसने रखी थी. अगर आप नहीं जानते हैं, तो आज ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 08, 2025, 09:14 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 09:14 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं राजस्थान में एक किलो बाल की कीमत? रेट जान उड़ जाएंगे होश!
7 Photos
kota news

क्या आप जानते हैं राजस्थान में एक किलो बाल की कीमत? रेट जान उड़ जाएंगे होश!

20 घंटे की बारिश ने बाड़मेर को बनाया तालाब! बलदेव नगर में बाढ़ जैसे हालात
6 Photos
Barmer News

20 घंटे की बारिश ने बाड़मेर को बनाया तालाब! बलदेव नगर में बाढ़ जैसे हालात

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, उदयपुर समेत इन जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, उदयपुर समेत इन जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट

राजस्थान की वो रानी, जिसने जिदंगी पर नहीं देखा अपने पति का मुंह!
8 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान की वो रानी, जिसने जिदंगी पर नहीं देखा अपने पति का मुंह!

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं, मेवाड़ में गुहिल राजवंश की नींव किसने रखी थी ?

Trending Quiz: किसी भी परीक्षा को पास करने या कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए. आज के समय में हर इंसान को जनरल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. जनरल नॉलेज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी से बात करने के लिए किसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए.

ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा. क्या आप जानते हैं कि मेवाड़ में गुहिल राजवंश की नींव किसने रखी थी. अगर आप नहीं जानते हैं, तो आज ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मेवाड़ में गुहिल राजवंश की नींव राजा गुहादित्य (गुहिल) ने छठीं शताब्दी में रखी थी, जबकि बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर वंश को मजबूत किया था.

गुहिल वंश की शुरुआत राजा गुहादित्य ने की थी, जो इस राजवंश के प्रारंभिक संस्थापक थे. बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के शासक को हराकर मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव को और मजबूत किया था. साथ ही चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था. उन्हें अक्सर गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है.

Disclaimer- ये लेख सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है. ज़ी मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news