Trending Quiz: क्या आप जानते हैं, मेवाड़ में गुहिल राजवंश की नींव किसने रखी थी ?

Trending Quiz: किसी भी परीक्षा को पास करने या कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए. आज के समय में हर इंसान को जनरल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. जनरल नॉलेज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी से बात करने के लिए किसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए.
ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा. क्या आप जानते हैं कि मेवाड़ में गुहिल राजवंश की नींव किसने रखी थी. अगर आप नहीं जानते हैं, तो आज ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं.
मेवाड़ में गुहिल राजवंश की नींव राजा गुहादित्य (गुहिल) ने छठीं शताब्दी में रखी थी, जबकि बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर वंश को मजबूत किया था.
गुहिल वंश की शुरुआत राजा गुहादित्य ने की थी, जो इस राजवंश के प्रारंभिक संस्थापक थे. बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के शासक को हराकर मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव को और मजबूत किया था. साथ ही चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था. उन्हें अक्सर गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है.
