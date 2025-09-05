Trending Quiz: क्या आप जानते हैं राजस्थान के 5 महान राजपूत शासक कौन थे ?

Trending Quiz: किसी भी परीक्षा को पास करने या कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए. आज के समय में हर इंसान को जनरल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. जनरल नॉलेज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी से बात करने के लिए किसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए.

ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा. क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के 5 महान हिंदू राजपूत शासक कौन थे. अगर आप नहीं जानते हैं, तो आज ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं.

राजस्थान भारत का वह ऐतिहासिक प्रदेश है, जहां की रेत में भी वीरों की कहानियां गूंजती हैं. यहां के राजपूत शासक अपने साहस, स्वतंत्रता प्रेम और बलिदान के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध हैं. इस लेख में हम आज राजस्थान के 5 महान हिंदू राजपूत शासकों के बारे में बताएंगे.

जिनके नाम से दुश्मनों की रूह कांपती थी. उन्होंने इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ दी. पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और राव मालदेव राठौर का नाम आज भी इतिहास के पन्नों पर अमिट है.

पृथ्वीराज चौहान

पृथ्वीराज चौहान को राजा पीथल भी कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे. वे दिल्ली और अजमेर के शासक रहे और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में गिने जाते थे.

महाराणा कुंभा

महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे. उन्होंने न केवल युद्धों में विजय प्राप्त की, बल्कि स्थापत्य कला और संगीत को भी बढ़ावा दिया.

महाराणा सांगा

राणा सांगा जिन्हें संग्राम सिंह भी कहा जाता है. राणा सांगा 16वीं सदी के सबसे प्रभावशाली हिंदू शासकों में से एक थे. वे उस समय के एकमात्र शासक थे, जिन्होंने भारत में इस्लामी सल्तनतों को सीधे चुनौती दी थी.

महाराणा प्रताप

महाराणा प्रताप का नाम आते ही हल्दीघाटी की लड़ाई याद आती है. वे कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किए और आजादी के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहे.

राव मालदेव राठौर

राव मालदेव राठौर वंश के शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे. उन्होंने मारवाड़ को राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से सशक्त बनाया.

Disclaimer- ये लेख सामान्य जानकारी के लिए है. ज़ी मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है.