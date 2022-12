Viral: पानी पीती महिला के ऊपर से निकल गई कार, वीडियो देख लोग बोले- अरे ये तो जिंदा है

Viral Video: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां पर हर दिन कुछ नया और शॉकिंग वायरल होता रहता है. इनमें वीडियोज, फोटोज और तरह-तरह की जानकारी शामिल होती है. कुछ वीडियोज तो इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें देखकर लोगों के होश तक उड़ जाते हैं.

अब जरा सोचिए कि किसी के ऊपर से कार गुजर जाए तो क्या होगा? रूह कांप जाती है जब किसी गाड़ी के ऊपर से गुजरने की बात का जिक्र होता है लेकिन जरा उस महिला का हाल सोचिए जो कि पानी पी रही थी और उसके ऊपर एक कार गुजर गई. इसके बावजूद भी वह महिला जिंदा बच गई. हो गए न आप भी हैरान. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए आपको बताते हैं.

क्या है इस वायरल वीडियो में

इंटरनेट पर यह शॉकिंग वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. आप कुछ और सोचें, इससे पहले आपको बता दें कि परेशान होने की जरूरत नहीं है. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला बोतल से पानी पी रही है. तभी एक कार पूरी स्पीड में दूर से आती हुई नजर आती है.

वही महिला पानी ही रही होती है और साथ ही अपने मोबाइल से वीडियो भी रिकॉर्ड भी कर रही होती है कि वह कार उसके सिर के ऊपर से गुजर जाती है. देखने में हैरान करने वाला यह वीडियो किसी स्टंट टाइप सा लग रहा है.

No wonder we don’t live as long as women pic.twitter.com/dws0JsmRyt

— Lance(@BornAKang) December 12, 2022