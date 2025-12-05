Indresh Upadhyay Wedding: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के मेहंदी फंक्शन का वीडियो वायरल, मेहंदी लगाती दिखी दुल्हन?

Indresh Upadhyay Wedding: वृंदावन के प्रसिद्ध युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय इन दिनों अपनी शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. जैसे ही उनकी विवाह रस्में शुरू हुईं, उनके भक्तों और चाहने वालों में यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई कि आखिर वह कौन-सी भाग्यशाली लड़की है, जिसके साथ वह अपना जीवन बिताने जा रहे हैं. पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर शिप्रा शर्मा का नाम तो लगातार चर्चा में है, लेकिन अब तक उनका चेहरा सामने नहीं आया था.

इसी बीच शादी से ठीक पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है. यह वीडियो इंद्रेश उपाध्याय के मेहंदी समारोह का बताया जा रहा है, जिसमें एक खूबसूरत युवती राजपूती पोशाक में, मुस्कुराती हुई उनके हाथों पर मेहंदी लगाती नजर आ रही है. चेहरे की मासूमियत, कपड़ों की शालीनता और शादी की पारंपरिक तैयारियों के बीच यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. लोगों का दावा है कि यही युवती शिप्रा शर्मा हैं, जिनसे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय विवाह करने जा रहे हैं.

वीडियो में दिख रही लड़की के चेहरे पर खुशी की चमक साफ झलकती है. वह इंद्रेश उपाध्याय की ओर देखते हुए मुस्कुरा रही है और बड़े सौम्य अंदाज़ में मेहंदी रचा रही है. यह पहला मौका है जब सोशल मीडिया पर किसी वीडियो में उनकी होने वाली दुल्हन को देखने का दावा किया गया है. यही कारण है कि इंद्रेश उपाध्याय के भक्तों और सामाजिक मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच यह वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है.

इस बीच शादी की तैयारियां भी अपने चरम पर हैं. जयपुर स्थित फाइव-स्टार होटल ताज आमेर को भव्य वैदिक शादी के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया है. होटल के प्रवेश द्वार से लेकर मंडप तक हर जगह पारंपरिक राजस्थानी सजावट, फूलों की मालाएं और वैदिक अनुष्ठानों की झलक दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि आज ही इंद्रेश उपाध्याय विवाह के पवित्र फेरे लेने वाले हैं, और इसी वजह से उनके प्रशंसकों और अनुयायियों में शादी को लेकर खासा उत्साह है.

हालांकि, वायरल हो रहे वीडियो की ZEE Rajasthan ने पुष्टि नहीं की है, और यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में दिख रही युवती वास्तव में शिप्रा शर्मा हैं या नहीं. बावजूद इसके, सोशल मीडिया पर लोगों की जिज्ञासा और उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा.

अगर शादी समारोह से और वीडियो या तस्वीरें सामने आती हैं, तो उम्मीद है कि इंद्रेश उपाध्याय की होने वाली जीवनसंगिनी के बारे में और पूरी जानकारी मिलेगी.

