जब निकली इंद्रेश जी उपाध्याय की बारात तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने किया दिल खोलकर डांस, Video वायरल

Viral Video:राजस्थान की राजधानी जयपुर बीते दिनों एक भव्य सनातनी विवाह का गवाह बनी. जब उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश जी उपाध्याय का विवाह वैदिक मंत्रोच्चारण और पारंपरिक विधियों के साथ संपन्न हुआ. यह आयोजन इतना भव्य और आकर्षक रहा कि इसकी चर्चा अब पूरे देश में है. शादी जयपुर के एक प्रतिष्ठित स्थल पर संपन्न हुई, जहां आध्यात्मिक जगत के दिग्गज संतों से लेकर फिल्मी जगत की जानी-मानी हस्तियों तक ने शिरकत की.

विवाह समारोह को निजी रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद शादी के कई फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. भक्तों और फॉलोअर्स ने इन तस्वीरों और वीडियोज़ को बड़े उत्साह के साथ शेयर किया. वैदिक रीति-रिवाजों से संपन्न इस विवाह ने लोगों के बीच सनातन परंपराओं की गरिमा और आध्यात्मिकता की नई चर्चा पैदा कर दी.

अब इस विवाह से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो में विख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो इंद्रेश उपाध्याय जी के घनिष्ठ मित्र और 'सखा' माने जाते हैं, बारात निकलने के दौरान जमकर नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में उनका तेज, उत्साह और अपने मित्र की खुशी में डूबकर किया गया डांस फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. कई भक्त इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं- सखा भाव ऐसा ही होना चाहिए, दोनों कथावाचकों की यह मित्रता अद्भुत है और धर्म और भाव दोनों का सुंदर रूप.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यह शादी और भी चर्चा में आ गई है. लोग इस बात से भी प्रभावित हैं कि आध्यात्मिक मंच पर गंभीर और मर्यादित दिखाई देने वाले कथावाचक भी निजी जीवन में अपने प्रियजनों की खुशियों में भरपूर आनंद लेते हैं.

इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी में आध्यात्मिक जगत के बड़े नाम बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कवि और रामकथा वाचक कुमार विश्वास समेत कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं. इस भव्य विवाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लाखों व्यूज हासिल किए और विवाह से जुड़े वीडियो अब भी ट्रेंड कर रहे हैं.





