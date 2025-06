हंसते-हंसते पेट फुला देगा उड़नपरी जिज्जी करा राजस्थानी बुलेटिन, आ जाएगी मौज

राजस्थान की उड़नपरी जिज्जी का वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस पर ताबड़तोड़ कमेंट करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा- Best news presenter of Rajasthan unlocked!. अन्य यूजर ने कमेट करते हुए लिखा- Such a perfect voice modulation. Superb acting. वीडियो को 3 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं.