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आजादी के 79 साल बाद भी पानी के लिए पहाड़ नाप रहे आदिवासी! गधों के सहारे बुझ रही प्यास

Pratapgarh Water Crisis: प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट उपखंड क्षेत्र के खरवाड़ा गांव की एक आदिवासी बस्ती इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रही है. गांव के करीब 15 परिवारों के लिए सबसे बड़ी चिंता पीने के पानी की व्यवस्था बन चुकी है.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 07, 2026, 06:16 PM|Updated: Jun 07, 2026, 06:16 PM
आजादी के 79 साल बाद भी पानी के लिए पहाड़ नाप रहे आदिवासी! गधों के सहारे बुझ रही प्यास
Image Credit: Pratapgarh Water Crisis

Pratapgarh Water Crisis: एक तरफ सरकार हर घर तक नल से जल पहुंचाने का दावा कर रही है. दूसरी तरफ प्रतापगढ़ की पहाड़ियों में बसे आदिवासी परिवार आज भी पानी की हर बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं. यहां महिलाओं के सिर पर मटके हैं, बच्चों के हाथों में बर्तन हैं और गधों की पीठ पर लदा पानी पूरे परिवार की प्यास बुझाने का जरिया बना हुआ है. भीषण गर्मी में यह बस्ती आज भी उस दिन का इंतजार कर रही है, जब पानी उनके घरों तक पहुंचेगा.

प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट उपखंड क्षेत्र के खरवाड़ा गांव की एक आदिवासी बस्ती इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रही है. गांव के करीब 15 परिवारों के लिए सबसे बड़ी चिंता पीने के पानी की व्यवस्था बन चुकी है. गर्मी बढ़ने के साथ हालात और भी गंभीर हो गए हैं तथा ग्रामीणों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए कई किलोमीटर दूर स्थित प्राकृतिक जलस्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, बस्ती में पानी की उपलब्धता लगभग समाप्त हो चुकी है.

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ऐसे में परिवारों को प्रतिदिन 3-4 किलोमीटर दूर स्थित गड्ढों और जलस्रोतों से पानी लाना पड़ता है. दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना उनकी मजबूरी है. कई परिवार गधों पर मटके और बर्तन लादकर पानी घर तक पहुंचाते हैं, जबकि महिलाएं और बच्चे सिर पर पानी ढोकर खड़ी चढ़ाइयों को पार करते हैं. दिन का बड़ा हिस्सा केवल पानी जुटाने में ही खर्च हो जाता है.

ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के कई गांव जल जीवन मिशन से जुड़ चुके हैं, लेकिन उनकी बस्ती तक अब तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया है. करीब 5 किलोमीटर के दायरे में कई स्थानों पर पेयजल सुविधाएं विकसित हो चुकी हैं, फिर भी यह आदिवासी बस्ती मूलभूत सुविधा से वंचित बनी हुई है.

ग्रामीण बताते हैं कि गांव का एकमात्र हैंडपंप भी भू-जल स्तर गिरने के कारण सूख चुका है. आसपास कोई स्थायी तालाब या नदी नहीं होने से स्थिति और अधिक कठिन हो गई है. पानी की तलाश में लोगों को रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. कई बार पूरे परिवार को एक साथ पानी लाने के लिए निकलना पड़ता है, तब जाकर घर और पशुओं की जरूरतें पूरी हो पाती हैं.

गांव की बुजुर्ग महिला ककूड़ी मीणा बताती हैं कि उनका परिवार पिछले करीब 4 दशकों से इसी परेशानी का सामना कर रहा है. उनका कहना है कि हर साल गर्मी के मौसम में हालात और बिगड़ जाते हैं तथा सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ती है. जल संकट का असर शिक्षा पर भी दिखाई देने लगा है. 12वीं कक्षा की छात्रा प्रियंका मीणा ने बताया कि सुबह पानी लाने की जिम्मेदारी होने के कारण कई बार स्कूल पहुंचने में देरी हो जाती है. इससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है.

ग्रामीण महिला सोना मीणा के अनुसार, टैंकर की आपूर्ति नियमित नहीं है. कई बार एक परिवार को केवल 2-3 घड़े पानी ही मिल पाता है. इसी सीमित पानी से पीने, भोजन बनाने, स्नान और मवेशियों की जरूरतें पूरी करनी पड़ती है. ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला.

गांव के पास जलदाय विभाग की पानी की टंकी बनी हुई है, लेकिन वहां से बस्ती तक पाइपलाइन नहीं पहुंचाई गई है, जिससे ग्रामीणों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा. उपखंड मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर स्थित यह पहाड़ी बस्ती वर्षों से पेयजल संकट झेल रही है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें शीघ्र जल जीवन मिशन से जोड़ा जाए, सूखे हैंडपंप की समस्या का समाधान किया जाए तथा गांव तक पाइपलाइन बिछाकर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए.

उपखंड अधिकारी निलेश कलाल ने बताया कि लगभग दो माह पूर्व उन्हें इस समस्या की जानकारी मिली थी. निरीक्षण के बाद जल जीवन मिशन के तहत कार्य आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन वन भूमि की स्वीकृति लंबित होने से प्रक्रिया प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि फिलहाल टैंकर व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं तथा जिला प्रशासन और वन विभाग के समन्वय से स्थायी समाधान की दिशा में कार्य किया जा रहा है. उनका दावा है कि आगामी एक माह में समस्या के समाधान की दिशा में ठोस प्रगति देखने को मिलेगी.

विकास अधिकारी नरेंद्र तेली ने बताया कि प्रशासन की ओर से टैंकर सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा आगामी बजट में नए हैंडपंप की स्वीकृति के लिए प्रयास किए जाएंगे. वहीं ग्राम विकास अधिकारी अजय गोयल ने कहा कि टैंकर स्वीकृत है और यदि नियमित आपूर्ति नहीं हुई, तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पीएचडी विभाग के सहायक अभियंता तोलसिंह गरासिया ने बताया कि क्षेत्र में भीषण गर्मी के कारण कई हैंडपंप सूख गए हैं. विभाग ने अस्थायी राहत के लिए टैंकरों से जलापूर्ति शुरू की है तथा जल जीवन मिशन के तहत स्थायी समाधान पर कार्य किया जा रहा है. खरवाड़ा की यह बस्ती आज भी विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी को बयां कर रही है. जब तक हर घर तक पानी नहीं पहुंचता, तब तक यहां के लोगों के लिए हर सुबह पानी की तलाश से शुरू होने वाला संघर्ष यूं ही जारी रहेगा.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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