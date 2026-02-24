आदिवासी हिंदू नहीं...लक्ष्मण मीणा का विधानसभा में बयान,हुआ हंगामा

Adivasi Hindu Debate: राजस्थान विधानसभा में हाल ही में आदिवासी पहचान और वन-पर्यावरण संरक्षण पर महत्वपूर्ण बहस हुई. बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा ने जोरदार दलील दी कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं. उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर हिंदू मैरिज एक्ट और उत्तराधिकार एक्ट लागू नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि "हिंदू कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है".
Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में आज आदिवासी पहचान और वन-पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा हुई. विपक्षी सदस्यों ने आदिवासियों की धार्मिक पहचान पर सवाल उठाए, जबकि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने सरकार की हरियाली और वन्यजीव सुरक्षा की उपलब्धियों का विस्तार से ब्यौरा दिया. सदन में बहस काफी तीखी रही, जिसमें आदिवासी संस्कृति, हिंदू धर्म से संबंध और पर्यावरण नीतियों पर अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए.
आदिवासी हिंदू हैं या नहीं? विधानसभा में छिड़ी तीखी बहस
बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा ने सदन में जोरदार दलील देते हुए कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं. उन्होंने तर्क दिया कि आदिवासियों पर हिंदू मैरिज एक्ट और उत्तराधिकार एक्ट लागू नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि "हिंदू कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है". मीणा ने आगे कहा कि आदिवासी प्रकृति के उपासक हैं और वे भी सनातनी हैं, लेकिन हिंदू धर्म से अलग अपनी अलग पहचान रखते हैं. सत्तापक्ष के सदस्यों के उत्तेजित होने पर उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों इतनी प्रतिक्रिया हो रही है. यह बहस आदिवासी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर राज्य में चल रही लंबी चर्चा का हिस्सा बनी, जहां कुछ नेता आदिवासियों को हिंदू मानते हैं, जबकि अन्य अलग पहचान की मांग करते हैं.
2 साल में 18 करोड़ 54 लाख पेड़ लगाए
वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने सदन में वन विभाग के कामकाज पर विस्तृत जवाब देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ऐतिहासिक पौधारोपण अभियान चलाया गया. पिछले 2 वर्षों में 18 करोड़ 54 लाख पेड़ लगाए गए हैं. वन सुरक्षा प्रबंध समितियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया, जिसके तहत 3237 सोसाइटी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं. ई-निविदा के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है. पौधारोपण की सतत देखरेख के लिए तीन स्तरों पर मूल्यांकन और औचक निरीक्षण हो रहा है. ऑनलाइन पौधारोपण की शुरुआत से घर बैठे लोगों तक पौधे पहुंचाए जा रहे हैं. मंत्री ने कहा कि पौधों की सुरक्षा पर सरकार का पूरा ध्यान है.
250 करोड़ से 130 करोड़ का बजट, ग्रीन वॉल शुरू
अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा पर मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने 250 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि इस बार 130 करोड़ का प्रावधान किया गया है. नदियों को फिर से जीवंत करने और अरावली की रक्षा के लिए ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत 5 जून 2025 से हुई है. उन्होंने मिथकों पर जोर देते हुए कहा कि अरावली के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, न ही छेड़छाड़ बर्दाश्त की जाएगी. यह हमारी लाइफलाइन है. तस्करी रोकने के लिए राज्यस्तरीय हेल्पलाइन 1926 शुरू की गई है, जो 10 फरवरी से अरण्य भवन में कार्यरत है. इससे वन अपराध और इंसान-वन्यजीव टकराव कम होगा.
141 बाघ, लेपर्ड सफारी और गोडावण की बढ़ती संख्या
मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 141 बाघ हैं, जिनमें सरिस्का में 50 बाघ, बाघिन और शावक शामिल हैं. राजस्थान को बाघों की नर्सरी बनाने की योजना है. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बाघ-बाघिन लाए गए हैं. वन क्षेत्रों में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क भ्रमण कराया जाएगा. लेपर्ड संरक्षण के लिए गणना होगी और उदयपुर-अजमेर में लेपर्ड सफारी शुरू की गई है. कृत्रिम गर्भाधान से गोडावण की संख्या बढ़ रही है. चंबल में घड़ियालों को डिवाइस लगाकर छोड़ा गया है.
प्रदूषण मुक्त ग्रीन स्टेट और अन्य घोषणाएं
मंत्री संजय शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजस्थान प्रदूषण मुक्त ग्रीन स्टेट बनेगा. हर जिले में 2 श्रीराम वाटिका बनेंगी. शाहपुरा अटल बन में वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित होगी. युवाओं को नेचर गाइड प्रशिक्षण मिलेगा. GIS सेंटर की स्थापना होगी. फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सूअरों को मारने की अनुमति होगी. एक कर्मचारी को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा. गश्त के लिए 460 बाइक, वनपालों को पिस्टल और SLR राइफल, तथा रेंज ऑफिसरों को 202 बोलेरो/कैंपर वाहन दिए जाएंगे. दो जाबांजों की हत्या का भी जिक्र किया गया.''