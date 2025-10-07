जयपुर-अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में हुआ ब्लास्ट, कई लोग घायल

Jaipur Gas cylinder blast: जयपुर-अजमेर हाईवे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. दूदू के पास सावरदा पुलिया के नजदीक गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लग गई.
Jaipur Gas cylinder blast: राजस्थान के जयपुर-अजमेर हाईवे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. दूदू के पास सावरदा पुलिया के नजदीक गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लग गई. ट्रक में विस्फोटक गैस सिलेंडर होने के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. अभी तक कई लोग घायल होने की सूचना मिल रही है.
जानकारी के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद ट्रक में भीषण आग लगी. आसपास के वाहनों के चपेट में आने की आशंका है. ये घटना सावरदा पुलिया के पास की बताई जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही दूदू, सावरदा और आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही जयपुर और अजमेर से दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए तैनात की गईं. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया.
खबर अभी अपडेट हो रही है…
