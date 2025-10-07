Zee Rajasthan
जयपुर-अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में हुआ ब्लास्ट, कई लोग घायल

Jaipur Gas cylinder blast: जयपुर-अजमेर हाईवे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. दूदू के पास सावरदा पुलिया के नजदीक गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लग गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 07, 2025, 11:39 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 11:39 PM IST

जयपुर-अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में हुआ ब्लास्ट, कई लोग घायल

Jaipur Gas cylinder blast: राजस्थान के जयपुर-अजमेर हाईवे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. दूदू के पास सावरदा पुलिया के नजदीक गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लग गई. ट्रक में विस्फोटक गैस सिलेंडर होने के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. अभी तक कई लोग घायल होने की सूचना मिल रही है.

जानकारी के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद ट्रक में भीषण आग लगी. आसपास के वाहनों के चपेट में आने की आशंका है. ये घटना सावरदा पुलिया के पास की बताई जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही दूदू, सावरदा और आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही जयपुर और अजमेर से दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए तैनात की गईं. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया.

खबर अभी अपडेट हो रही है…

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

