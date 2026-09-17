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आग बुझ जाएगी, मलबा हट जाएगा... पर हाइड्रेंट पर चढ़ी 'माला' सिस्टम से पूछ रही है-अगली चिंगारी का इंतजार है क्या ?

Jaipur Purohit Ji Ka Katla Fire : आग दुकानों में लगी...लेकिन पोल पूरे सिस्टम की खुल गई. जिस हाइड्रेंट को लपटों से लड़ना था, उस पर माला चढ़ी मिली...पाइप धूल खा रहे थे और वाल्व-कपलिंग तक गायब बताए जा रहे हैं. पुरोहितजी के कटले में करोड़ों रुपए का फायर सिस्टम मौजूद है, लेकिन जब सेठी कॉम्प्लेक्स की दुकानें धधकीं तो सवाल उठा आखिर ये इंतजाम किस दिन के लिए थे, 535 से ज्यादा दुकानों और हजारों लोगों की आवाजाही वाले इस बाजार में आग ने सिर्फ कारोबार नहीं जलाया, सुरक्षा के दावों को भी कसौटी पर रख दिया. सवाल सीधा है अगर आग बुझाने वाला सिस्टम ही बेदम हो, तो अगली चिंगारी से बाजार को बचाएगा कौन ?

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published:Sep 17, 2026, 02:21 PM IST | Updated:Sep 17, 2026, 02:22 PM IST
आग बुझ जाएगी, मलबा हट जाएगा... पर हाइड्रेंट पर चढ़ी 'माला' सिस्टम से पूछ रही है-अगली चिंगारी का इंतजार है क्या ?
Image Credit: Jaipur Purohit Ji Ka Katla Fire

हाइड्रेंट पर चढ़ी थीं मालाएं, गायब थीं कपलिंग

जिस हाइड्रेंट को आग बुझानी थी, उसी पर माला चढ़ी थी. पाइपों पर धूल जमी थी, आसपास तार उलझे थे और कुछ हाइड्रेंट से वाल्व-कपलिंग तक गायब थे. दूसरी तरफ कुछ दूरी पर दुकानें धधक रही थीं. गुरुवार सुबह मणिहारों के कटले के सेठी कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग ने सिर्फ व्यापारियों का सामान नहीं जलाया, बल्कि परकोटे में करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार की गई फायर सेफ्टी व्यवस्था की तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए. सुबह करीब आठ बजे लगी आग ने देखते ही देखते करीब सेठी कॉम्पलेक्स की दुकानों को चपेट में ले लिया. चूड़ी-बैंगल्स, कपड़े, प्लास्टिक और अन्य सामान वाले गोदाम-दुकानें इसकी चपेट में आए. खबर मिलते ही व्यापारी घरों से दौड़ते हुए बाजार पहुंचे. आंखों के सामने दुकान और माल जलता देख कई व्यापारियों के आंसू निकल पड़े. आग बुझाने के लिए बड़ी संख्या में दमकलें लगानी पड़ीं. लेकिन इस आग के बाद सबसे बड़ा सवाल उस व्यवस्था पर है, जिसे ऐसी ही आपदा के शुरुआती मिनटों में काम आना था.

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करोड़ों का हाइड्रेंट नेटवर्क फेल
जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करीब 3.90 करोड़ की लागत से आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम विद पंप हाउस तैयार किया गया था. घाटगेट फायर स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर संजय बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, जौहरी बाजार, रामगंज बाजार, पुरोहितजी का कटला और घोड़ा निकास सहित परकोटे के प्रमुख बाजारों को इससे जोड़ा गया. आग लगने पर दमकलों को पानी लेने के लिए बार-बार फायर स्टेशन नहीं जाना पड़े और बाजार में लगे हाइड्रेंट से तत्काल पानी उपलब्ध हो. फिर सवाल है जब करोड़ों का नेटवर्क मौजूद है तो सेठी कॉम्प्लेक्स की आग के समय इसकी ताकत जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दी...जब हाइड्रेंट सिस्टम चालू नहीं था तो सीएफओ ने उसको सर्टिफिकेट कैसे दिया. पुरोहितजी का कटला परकोटे के सबसे भीड़भाड़ वाले बाजारों में है. यहां 535 से अधिक दुकानें हैं और सामान्य दिनों में हजारों व्यापारी, ग्राहक और पर्यटक आवाजाही करते हैं. बाजार में करीब 35 फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं. मौके की स्थिति इस व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. कई हाइड्रेंट के वाल्व और कपलिंग गायब बताए गए. पाइपों पर धूल और आसपास बिजली के खुले स्विच, डीपी तथा तारों का जाल नजर आया. एक हाइड्रेंट पर बाकायदा माला चढ़ी मिली. तस्वीर मानो खुद सवाल पूछ रही थी आग बुझाने वाला हाइड्रेंट ही अगर सालों से इस्तेमाल का इंतजार कर रहा हो तो आपदा के पहले 10 मिनट में बाजार किसके भरोसे रहेगा ?

फायर सेफ्टी के उपकरण महज दिखावा

पुरोहितजी के कटले में स्मोक डिटेक्टर, प्रेशर ट्रांसमीटर और हाइड्रेंट सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं की गईं, लेकिन व्यापारियों का आरोप है कि नियमित रखरखाव नहीं होने से उपकरण खराब हो चुके हैं. पुरोहितजी का कटला व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने बताया की हाइड्रेंट करीब पांच वर्ष पहले लगाए गए थे, लेकिन उनका वास्तविक उपयोग नहीं हुआ. बाजार में व्यवस्थित फायर एग्जिट नहीं होने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया. यानी सवाल सिर्फ उपकरण लगाने का नहीं है. फायर सेफ्टी सिस्टम का मतलब दीवार पर पाइप, बॉक्स और मशीन टांग देना नहीं; संकट के समय उनका चालू हालत में होना है. सेठी कॉम्प्लेक्स में दुकानों और गोदामों के बाहर बरामदों में बड़ी मात्रा में सामान रखा होने की बात भी सामने आई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के बाद यही सामान चपेट में आया और आग तेजी से दूसरे हिस्सों तक फैली. चूड़ियों का सामान, कार्टन, कपड़े और प्लास्टिक जैसी ज्वलनशील सामग्री के कारण दमकलकर्मियों को भी आग पर काबू पाने में परेशानी हुई. अब एक और सवाल है संकरे बाजार और कॉम्प्लेक्स के कॉमन पैसेज में क्षमता से ज्यादा सामान रखने की नियमित जांच किसकी जिम्मेदारी थी और आखिरी बार कार्रवाई कब हुई. माणक चौक थाना अधिकारी राकेश ख्यालिया के अनुसार शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है और दुकान मालिक के पास फायर एनओसी थी या नहीं, इसकी जांच की जाएगी.

अगर वैध फायर एनओसी थी, तो उपकरणों की जांच आखिरी बार कब हुई थी?

यहीं से दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है. अगर वैध फायर NOC थी तो मौके पर लगे सुरक्षा उपकरणों की कार्यशीलता आखिरी बार कब जांची गई और अगर NOC नहीं थी तो इतने बड़े व्यावसायिक परिसर में गतिविधियां कैसे चलती रहीं. स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने कॉम्प्लेक्स की ऊपरी मंजिल पर रेस्टोरेंट-होटल निर्माण और वेल्डिंग को लेकर भी आरोप लगाए हैं. स्थानीय व्यापारी अनीस चंदवानी का आरोप है कि इसका पहले भी विरोध किया गया था. हालांकि आग लगने की वजह को लेकर पुलिस की शुरुआती जांच शॉर्ट सर्किट की ओर इशारा करती है. ऐसे में वेल्डिंग या निर्माण से आग के संबंध की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

टॉप फ्लोर से सिलेंडर हटाये जा रहे थे…
कॉमर्शियल सिलेंडर हटाए जाने संबंधी आरोप भी सामने आए हैं. आनन-फानन में टॉप फ्लोर से करीब छह कॉमर्शियल सिलेंडर को बाहर निकाला गया. अगर इन सिलेंडरों में आग की चिंगारी पहुंच जाती तो हादसा बडा हो सकता था. इतना हीं नहीं सुबह-सुबह अग्निकांड होने से कटला पूरी तरह से खाली था. इसलिए कोई हताहत की खबर नही हैं. पुरोहितजी का कटला अकेला मामला नहीं है. परकोटे में तंग गलियां, पुराने भवन, गोदाम, अतिक्रमण, बिजली के तारों का जाल और भारी व्यावसायिक गतिविधियां एक साथ मौजूद हैं. कई जगह ऐसी हैं जहां बड़े दमकल वाहन का पहुंचना या घूमना तक मुश्किल हो सकता है. करोड़ों रुपए की व्यवस्था बनाने के बावजूद रखरखाव नहीं हो रहा. उन्होंने प्रमुख चौपड़ों पर स्थायी फायर वाहन रखने और हाइड्रेंट नेटवर्क तत्काल चालू कराने की मांग की है. अब जरूरत केवल आग बुझने के बाद जांच की नहीं, बल्कि पूरे परकोटे के हाइड्रेंट की लाइव टेस्टिंग, फायर NOC का री-वेरिफिकेशन, कॉमन पैसेज और फायर एग्जिट की जांच, बिजली नेटवर्क का ऑडिट और बाजारवार मॉक ड्रिल की है.


5 सवाल, जिनका जवाब सिस्टम को देना होगा
1. 3.90 करोड़ के फायर फाइटिंग नेटवर्क की आखिरी बार लाइव टेस्टिंग कब हुई और रिपोर्ट क्या थी?
2. पुरोहितजी के कटले के करीब 35 हाइड्रेंट में गुरुवार सुबह कितने वास्तव में चालू हालत में थे?
3. वाल्व-कपलिंग गायब हुए तो इसकी सूचना कब मिली और उन्हें दोबारा क्यों नहीं लगाया गया?
4. सेठी कॉम्प्लेक्स की फायर NOC की आखिरी जांच कब हुई और उस समय उपकरण चालू पाए गए थे या नहीं?
5. बरामदों, निकासी मार्गों और कथित निर्माण/व्यावसायिक गतिविधियों की शिकायतों पर पहले क्या कार्रवाई की गई?
6.सेठी कॉम्पलेक्स में रेस्टारेंट किसकी परमिशन से बनाया,कॉमर्शियल सिलेँडर का कॉम्पलेक्स में क्या काम?

बहरहाल, आग बुझ जाएगी, जली दुकानों का मलबा भी कुछ दिनों में हट जाएगा. लेकिन हाइड्रेंट पर चढ़ी माला की तस्वीर इतनी आसानी से नहीं हटेगी. वह सवाल छोड़ गई है करोड़ों खर्च कर फायर सिस्टम बनाना ही सुरक्षा है या उसे हर वक्त जिंदा रखना भी किसी की जिम्मेदारी है ? परकोटे की अगली चिंगारी यह जवाब मिलने का इंतजार नहीं करेगी.

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