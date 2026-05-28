/जयपुर में IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, चौमूं पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

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Rajasthan Crime: जयपुर जिले में DCP वेस्ट प्रशांत किरण के निर्देशन में चौमूं थाना पुलिस ने IPL क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर जिले में चौमूं के DCP वेस्ट प्रशांत किरण के निर्देशन में चौमूं थाना पुलिस ने IPL क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने टारगेट स्कूल के पीछे स्थित एक मकान पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया.
गिरफ्तार आरोपियों में मक्खन लाल सैनी निवासी स्टेशन रोड वार्ड-17 चौमूं तथा सुरेंद्र सैनी निवासी सीकर शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, माइक, ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल चार्जर और 8 मोबाइल फोन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं.
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प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ZOOM ऐप पर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करवाकर IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे. थानाधिकारी हरबेन्द्र सिंह ने बताया कि गिरोह में शामिल बनवारी मीणा निवासी उदयपुरिया और महेश सैनी निवासी सीकर की तलाश जारी है. पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की भी पहचान करने में जुटी है.
यहां पढ़ें एक और बड़ी खबर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के “ईंधन (Fuel) बचाओ अभियान” से प्रेरणा लेकर राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के तत्वावधान में एक विशाल साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य आमजन में ईंधन संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता फैलाना है.
राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष एवं माननीय लोकसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकारी आदरणीय श्री राजीव दत्ता जी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों, खिलाड़ियों, युवाओं एवं गणमान्य नागरिकों की सहभागिता रहेगी. कार्यक्रम के माध्यम से “स्वस्थ भारत-स्वच्छ भारत” का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.
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