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जयपुर में IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, चौमूं पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

Rajasthan Crime: जयपुर जिले में DCP वेस्ट प्रशांत किरण के निर्देशन में चौमूं थाना पुलिस ने IPL क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Edited byAman SinghReported byPradeep kumar soni
Published: May 28, 2026, 08:57 PM|Updated: May 28, 2026, 08:57 PM
जयपुर में IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, चौमूं पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर जिले में चौमूं के DCP वेस्ट प्रशांत किरण के निर्देशन में चौमूं थाना पुलिस ने IPL क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने टारगेट स्कूल के पीछे स्थित एक मकान पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया.

गिरफ्तार आरोपियों में मक्खन लाल सैनी निवासी स्टेशन रोड वार्ड-17 चौमूं तथा सुरेंद्र सैनी निवासी सीकर शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, माइक, ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल चार्जर और 8 मोबाइल फोन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं.

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प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ZOOM ऐप पर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करवाकर IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे. थानाधिकारी हरबेन्द्र सिंह ने बताया कि गिरोह में शामिल बनवारी मीणा निवासी उदयपुरिया और महेश सैनी निवासी सीकर की तलाश जारी है. पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की भी पहचान करने में जुटी है.

यहां पढ़ें एक और बड़ी खबर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के “ईंधन (Fuel) बचाओ अभियान” से प्रेरणा लेकर राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के तत्वावधान में एक विशाल साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य आमजन में ईंधन संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता फैलाना है.

राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष एवं माननीय लोकसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकारी आदरणीय श्री राजीव दत्ता जी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों, खिलाड़ियों, युवाओं एवं गणमान्य नागरिकों की सहभागिता रहेगी. कार्यक्रम के माध्यम से “स्वस्थ भारत-स्वच्छ भारत” का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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