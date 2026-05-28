/जयपुर में IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, चौमूं पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर जिले में चौमूं के DCP वेस्ट प्रशांत किरण के निर्देशन में चौमूं थाना पुलिस ने IPL क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने टारगेट स्कूल के पीछे स्थित एक मकान पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया.

गिरफ्तार आरोपियों में मक्खन लाल सैनी निवासी स्टेशन रोड वार्ड-17 चौमूं तथा सुरेंद्र सैनी निवासी सीकर शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, माइक, ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल चार्जर और 8 मोबाइल फोन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं.

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प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ZOOM ऐप पर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करवाकर IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे. थानाधिकारी हरबेन्द्र सिंह ने बताया कि गिरोह में शामिल बनवारी मीणा निवासी उदयपुरिया और महेश सैनी निवासी सीकर की तलाश जारी है. पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की भी पहचान करने में जुटी है.



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