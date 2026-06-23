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JDA और नगर निगम की लाइटों पर चोरों की नजर, लोगों ने दो आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा

Jaipur News: जयपुर में जेडीए, नगर निगम और आवासन मंडल की कॉलोनियों में रोड लाइट और विद्युत पैनलों का सामान चोरी करने वाले दो आरोपियों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया.

Edited byAman SinghReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 23, 2026, 12:40 PM|Updated: Jun 23, 2026, 12:40 PM
JDA और नगर निगम की लाइटों पर चोरों की नजर, लोगों ने दो आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में जेडीए, नगर निगम और आवासन मंडल की कॉलोनियों में रोड लाइट और विद्युत पैनलों का सामान चोरी करने वाले दो आरोपियों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया. आरोपियों ने खुद को ठेकेदार का कर्मचारी बताकर लाइटें ठीक करने का बहाना बनाया था. स्थानीय लोगों और निवर्तमान पार्षद छोटूराम मीणा की सतर्कता से दोनों आरोपियों को चोरी के सामान सहित पकड़ लिया गया.

निवर्तमान पार्षद छोटूराम मीणा ने बताया कि खातीपुरा फाटक के पास स्थित चतरपुरा रोड की साउथ एवेन्यू कॉलोनी में दोपहर के समय कुछ लोग रोड लाइट ठीक करने के नाम पर पहुंचे थे. कॉलोनीवासियों ने उन्हें लाइट ठीक करवाने के लिए धन्यवाद दिया, तब मीणा को इस कार्य की जानकारी मिली. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी ओर से किसी भी कर्मचारी को नहीं भेजा गया था.

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शक होने पर उन्होंने संबंधित व्यक्ति से फोन पर बात की. पूछताछ में उसने खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताया. इससे मीणा को और संदेह हुआ, क्योंकि संबंधित कॉलोनी जेडीए क्षेत्र में आती है. इसके बाद उन्होंने कॉलोनीवासियों को उन लोगों को रोककर रखने के लिए कहा और स्वयं मौके पर पहुंच गए.

मौके पर जांच करने पर पता चला कि वे लाइट ठीक करने नहीं, बल्कि सरकारी विद्युत उपकरणों की चोरी करने आए थे. आरोपियों के पास से जेडीए, नगर निगम और आवासन मंडल की कॉलोनियों में लगी सरकारी लाइटों के उपकरण तथा सरकारी बोरिंग के पैनलों का सामान बरामद हुआ. यह सामान एक ई-रिक्शा में रखा हुआ था.

पकड़े गए आरोपियों की पहचान महुआ निवासी पिंटू सैनी और प्रतापनगर निवासी बुद्धि प्रकाश के रूप में हुई है. मीणा ने बताया कि आरोपियों को क्षेत्र और ठेकेदारों की पूरी जानकारी थी. वे इतनी सफाई से काम करते थे कि चालू विद्युत लाइनों से भी सामान निकाल लेते थे. दिनदहाड़े चोरी करने के कारण किसी को उन पर शक भी नहीं होता था.

घटना के बाद विभिन्न कॉलोनियों के ठेकेदारों को मौके पर बुलाया गया. पहचान और पूछताछ के दौरान पुष्टि हुई कि दोनों व्यक्ति किसी अधिकृत ठेकेदार के कर्मचारी नहीं थे, बल्कि चोरी की वारदातों में शामिल थे. मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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