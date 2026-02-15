नई नाथ धाम मंदिर में दो दिवसीय मेले की शुरुआत, कलाकारों ने सजाई फूल बंगले की झांकी

Jaipur News: जयपुर जिले में बस्सी क्षेत्र स्थित नई नाथ धाम मंदिर में धार्मिक आयोजन और दो दिवसीय मेले की शुरुआत हुई. मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की भीड़, रोशनी और भजनों की गूंज से भक्तिमय हो उठा और दूर-दराज से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा-अर्चना की.
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में बस्सी क्षेत्र स्थित नई नाथ धाम मंदिर में धार्मिक आयोजन और दो दिवसीय मेले की शुरुआत हुई. मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की भीड़, रोशनी और भजनों की गूंज से भक्तिमय हो उठा और दूर-दराज से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा-अर्चना की. शनिवार रात जयपुर से आए कलाकारों ने बाबा भोलेनाथ की फूल बंगले से आकर्षक झांकी सजाई, जिसने श्रद्धालुओं का मनमोह लिया.
पुजारी प्रहलाद नाथ के नेतृत्व में विधि-विधान से रात्रिकालीन पूजा, आरती और प्रसाद वितरण किया गया. मंदिर परिसर को चारों ओर से विशेष डेकोरेशन और विद्युत सजावट से सुसज्जित किया गया, जिससे रात में पूरा धाम जगमगा उठा. मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बस्सी पुलिस प्रशासन के साथ तूंगा, कानोता, जटवाड़ा, बांसखोह और जयपुर से आई पुलिस टीमों ने मोर्चा संभाला.
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गणेश मोड़ पर ही वाहनों को रोककर पार्किंग की व्यवस्था की गई और यातायात को सुचारू रखा गया. नईनाथ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष रामनारायण मीणा ने बताया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और प्रसाद, माला, भांग, धतूरा, बुहारी व बैंगन चढ़ाकर परिवार की सुख-शांति की कामना की. महिलाओं ने कलश चढ़ाएं. वहीं नवविवाहित जोड़ों ने भी दर्शन कर आशीर्वाद लिया.
शनिवार रात विभिन्न धर्मशालाओं में कलाकारों द्वारा रंगारंग भजन संध्या आयोजित की गई, जहां देर रात तक श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे रहे. जगह-जगह समाजसेवियों ने श्रद्धालुओं के लिए चाय, शिकंजी, दूध, शरबत, भोजन व फल की व्यवस्था की. इस अवसर पर नई नाथ महादेव फाउंडेशन ने नई नाथ धाम को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया. आयोजन के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे.
