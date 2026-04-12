जयपुर में बाइक पर बैठी युवती से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Jaipur Viral Video Case: जयपुर में बाइक सवार युवती से छेड़छाड़ मामले में डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
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Jaipur Viral Video Case: राजस्थान के जयपुर जिले में पिछले कुछ दिन पहले बाइक पर बैठी एक युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दो युवक बाइक टैक्सी पर बैठी एक लड़की को छेड़ते हुए दिखाई दिए थे.
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जयपुर पुलिस हरकत में आ गई और आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पूरे मामले में जयपुर पुलिस ने अपने स्तर पर एक्शन लेने का डिसीजन लिया. बाइक सवार युवती से छेड़छाड़ मामले में डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया.
डीसीपी साउथ ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी मनराज और सुदामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दबिश देकर टोंक से दोनों को पकड़ा है. साथ में घटना का वीडियो बनाने वाले दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है. वीडियो के वायरल होने के बाद महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे थे, जिसपर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को पकड़ लिया है.
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पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी नशे की हालत में बाइक चला रहे थे. कार्रवाई में टोंक डीएसटी और लोकल थाने का सहयोग रहा. आरोपी सुदामा और मनराज ई-रिक्शा चलाते हैं. स्टंट का सोच कर वीडियो बनाया गया. सुदामा मीणा ने नशे की हालत में वीडियो अपलोड की थी.
मुख्य आरोपी मनराज पर पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. घटना के बाद डर का माहौल बन गया. डीसीपी साउथ ने ज़ी मीडिया के माध्यम से सभी को कॉन्फिडेंस दिलाया कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है. पुलिस ऐसे मामलों पर पूरी तरफ से सख्त है और किसी भी आरोपी को बक्शा नहीं जाएगा.
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