Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, दो की मौत, पिकअप में फंसे रहे चालक और खलासी

Jaipur Accident: राजस्थान में राजधानी जयपुर के रायसर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर जाम की स्थिति बन गई और लोगों में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के अनुसार, एक पिकअप और केंटर वाहन की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें पिकअप के केबिन में चालक और खलासी बुरी तरह फंस गए. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Nov 04, 2025, 11:45 AM IST | Updated: Nov 04, 2025, 11:45 AM IST

Trending Photos

राजस्थान को वो खौफनाक रास्ता, जहां मंडराते हैं भूत-प्रेत!
6 Photos
Rajasthan news

राजस्थान को वो खौफनाक रास्ता, जहां मंडराते हैं भूत-प्रेत!

सर्दी में खाइए ये थार की हेल्दी डिश 'टिक्कड़', शरीर रहेगा चकाचक, जानिए आसान रेसिपी
6 Photos
Rajasthani Famous dish

सर्दी में खाइए ये थार की हेल्दी डिश 'टिक्कड़', शरीर रहेगा चकाचक, जानिए आसान रेसिपी

सर्दियों में वीकेंड ट्रिप का परफेक्ट प्लान! राजस्थान की ये जगहें बना देंगी आपकी यात्रा यादगार
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

सर्दियों में वीकेंड ट्रिप का परफेक्ट प्लान! राजस्थान की ये जगहें बना देंगी आपकी यात्रा यादगार

राजस्थान के इन 12 जिलों में बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन 12 जिलों में बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

जयपुर में मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, दो की मौत, पिकअप में फंसे रहे चालक और खलासी

Jaipur Accident News: जिले के रायसर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर जाम की स्थिति बन गई और लोगों में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के अनुसार, एक पिकअप और केंटर वाहन की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें पिकअप के केबिन में चालक और खलासी बुरी तरह फंस गए. दोनों को बाहर निकालने में बचाव दल को करीब आधा घंटा का समय लग गया.

चालक और खलासी दोनों अंदर ही फंस गए
घटना सोमवार देर रात रायसर थाना क्षेत्र के पास हुई. बताया जा रहा है कि भिड़ंत के बाद पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे चालक और खलासी दोनों अंदर ही फंस गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही रायसर थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से करीब तीस मिनट की मशक्कत के बाद दोनों घायलों को बाहर निकाला गया.


इन लोगों की दर्दनाक मौत
पुलिस के अनुसार, पिकअप में सवार प्रकाश मीणा निवासी मेड़ की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, शंकर गुर्जर निवासी बिछयावाला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई. हादसे की सूचना पर मृतकों के परिजन और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जाम की स्थिति उत्पन्न
हादसे के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई. पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को हटवाया और ट्रैफिक को सुचारू कराया. इसके बाद वाहनों को थाने ले जाया गया. देर रात तक पुलिस ने मौके पर स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा.


तेज रफ्तार और ओवरटेक है हादसे की वजह
रायसर थाना पुलिस के मुताबिक, दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां मंगलवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा. हादसे के सटीक कारणों की जांच जारी है, हालांकि प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि रात के समय तेज रफ्तार और ओवरटेक करने के दौरान यह टक्कर हुई.

इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने एक बार फिर हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था और तेज गति से दौड़ते वाहनों के खतरे को उजागर कर दिया है. पुलिस ने अपील की है कि चालक रात के समय गति सीमा का पालन करें और सावधानी से वाहन चलाएं ताकि ऐसे हादसे रोके जा सकें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news