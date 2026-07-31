/20 अगस्त से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र, UCC समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

Monsoon Session: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र बुलाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. आगामी सत्र को राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई अहम विधेयकों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. खासतौर पर समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़े प्रस्तावित विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है.

BAC बैठक में तय होगी सत्र की रूपरेखा

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मानसून सत्र कितने दिनों तक चलेगा, किस दिन कौन-सा विधायी और गैर-विधायी कार्य होगा तथा किन विधेयकों पर चर्चा की जाएगी, इसका अंतिम फैसला विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (BAC) की बैठक में लिया जाएगा. यह बैठक सत्र शुरू होने से पहले या फिर 20 अगस्त को आयोजित की जा सकती है. इसमें विधानसभा अध्यक्ष, सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधि शामिल होकर कार्यसूची को अंतिम रूप देंगे. आवश्यकता पड़ने पर सत्र की अवधि बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है.

UCC विधेयक पर सबसे ज्यादा नजर

इस बार मानसून सत्र का सबसे बड़ा आकर्षण समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़ा प्रस्तावित विधेयक हो सकता है. राज्य सरकार इस विधेयक को सदन में पेश करने की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि विधेयक के मसौदे पर आमजन और संबंधित पक्षों से सुझाव लिए जा रहे हैं. सुझावों की समीक्षा के बाद अंतिम प्रारूप तैयार कर विधानसभा में पेश किया जा सकता है.

हालांकि, सरकार की अंतिम कार्यसूची जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विधेयक किस दिन सदन में लाया जाएगा. चूंकि UCC का संबंध विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानून जैसे संवेदनशील विषयों से है, इसलिए इस पर व्यापक राजनीतिक और कानूनी बहस होने की संभावना है.

एक सप्ताह तक चल सकता है सत्र

सूत्रों के अनुसार, विधानसभा का मानसून सत्र करीब एक सप्ताह तक चल सकता है. हालांकि इसकी अवधि, सदन की बैठकों की संख्या और विधेयकों पर चर्चा के लिए तय समय का अंतिम निर्णय BAC की बैठक में होगा. सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल, सरकारी विधेयकों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी.

पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष

मानसून सत्र में विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है. पेपर लीक, कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, जल संकट और विकास कार्यों जैसे मुद्दे सदन में जोर-शोर से उठ सकते हैं. वहीं सरकार अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को सदन में रखकर विपक्ष के सवालों का जवाब देगी.

राजनीतिक रूप से अहम रहेगा मानसून सत्र

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी मानसून सत्र सिर्फ विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राज्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला भी साबित हो सकता है. UCC जैसे संवेदनशील विधेयक के साथ-साथ जनहित से जुड़े मुद्दों पर होने वाली बहस पूरे प्रदेश की नजर में रहेगी. ऐसे में 20 अगस्त से शुरू होने वाला यह सत्र राजस्थान की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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