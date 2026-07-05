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Rajasthan: UCC पर जनता की राय, कमेटी प्रदेशभर में करेगी 5 जून से जनसुनवाई

राजस्थान सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाते हुए आमजन से सुझाव मांगने शुरू कर दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति 25 जुलाई 2026 तक वेबसाइट, SMS और संभाग स्तर पर जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की राय ले रही है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Sharma
Published: Jul 05, 2026, 03:03 PM|Updated: Jul 05, 2026, 03:03 PM
Rajasthan: UCC पर जनता की राय, कमेटी प्रदेशभर में करेगी 5 जून से जनसुनवाई
Image Credit: uccSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान में समान नागरिक संहिता यानी UCC कानून लागू करने की कवायद अब अगले चरण में पहुंच गई है. राज्य सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति ने आमजन से सुझाव मांगने शुरू कर दिए हैं. मोबाइल पर SMS भेजे जा रहे हैं, वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन सुझाव लिए जा रहे हैं और अब प्रदेशभर में जनसुनवाई भी होगी. सरकार चाहती है कि UCC का मसौदा जनता की राय के आधार पर तैयार हो.

राजस्थान में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे हैं. सरकार की ओर से लाखों मोबाइल उपभोक्ताओं को SMS भेजा जा रहा है, जिसमें UCC कानून पर अपनी राय देने की अपील की गई है. मैसेज में कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार समान सिविल संहिता (UCC) कानून लागू करने का विचार रखती है. UCC कानून पर आपके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित हैं. कृपया नीति निर्माण में भागीदार बनें. अपने विचार समिति की वेबसाइट पर साझा करें.

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सुझाव देने की अंतिम तारीख

इधर, सुझाव देने की अंतिम तारीख 25 जुलाई 2026 तय की गई है. वेबसाइट पर मोबाइल नंबर या जनआधार नंबर से लॉगिन करने के बाद नागरिक व्यक्तिगत या संस्था के रूप में अपनी राय दर्ज कर सकते हैं. सुझाव प्रक्रिया में कुल 19 सवाल पूछे गए हैं, जिनमें अधिकांश के जवाब हां या ना में देने हैं. एक सवाल बहुविकल्पीय भी है. वर्तमान में जन आधार से जुड़े हुए परिवार के मुखिया 1.6 करोड़ है और 2.73 करोड़ सदस्य है, जिनके पास एक्टिव मोबाइल नंबर है.

UCC पर प्रमुख सवाल
क्या UCC लागू होनी चाहिए?
क्या विवाह, तलाक और उत्तराधिकार इसमें शामिल हों?
क्या महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिलें?
क्या तलाक का अनिवार्य पंजीकरण हो?
क्या लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो?
क्या बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर समान कानून बने?
क्या उत्तराधिकार और वसीयत के नियम सभी पर समान हों?

समिति ने सिर्फ ऑनलाइन सुझाव ही नहीं मांगे हैं, बल्कि यदि किसी के पास इस विषय से जुड़े दस्तावेज या शोध सामग्री है तो उसे भी अपलोड किया जा सकता है. इसके अलावा नागरिक 400 शब्दों तक अतिरिक्त टिप्पणी या सुझाव भी दे सकते हैं. सरकार का दावा है कि सभी सुझाव पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखे जाएंगे.

इधर ऑनलाइन राय के साथ ही, समिति प्रदेशभर में जाकर लोगों से आमने-सामने भी सुझाव लेगी. अलग-अलग सदस्य सात संभागों में जनसुनवाई करेंगे. समिति की पहली बैठक 23 जून को नई दिल्ली बीकानेर हाउस में हो चुकी है. बैठक में राज्य स्तरीय समिति के सदस्यों के संभाग स्तर पर बैठक आयोजित सुझाव लेने पर निर्णय हुआ. वहीं, इन सुझावों के आधार पर समिति रिपोर्ट तैयार करेगी, इसके बाद समिति विधेयक का प्रारूप भी तैयार करेगी.

जनसुनवाई कार्यक्रम
6-7 जुलाई - अजमेर - बसंत सिंह छाबा
7-8 जुलाई - कोटा - रामस्वरूप अग्रवाल
9-10 जुलाई - भरतपुर - रामस्वरूप अग्रवाल
10-11 जुलाई - जयपुर - शत्रुध्न सिंह
13-14 जुलाई - उदयपुर - बसंत सिंह छाबा

समिति का उद्देश्य सिर्फ राय लेना नहीं है, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग वर्गों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और आम नागरिकों की भागीदारी के साथ UCC का प्रारूप तैयार करना है. सूत्रों की मानें तो समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इसे अंतिम रूप दे सकती है.

राजनीतिक तौर पर भी UCC बड़ा मुद्दा माना जा रहा है. सरकार इसे संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अनुरूप सुधारवादी कदम बता रही है, जबकि इस पर अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक समूहों की अपनी-अपनी राय भी सामने आ सकती है. इसी वजह से सरकार पहले व्यापक जनसहभागिता के जरिए सुझाव जुटा रही है, ताकि कानून बनने से पहले अधिक से अधिक पक्षों को सुना जा सके.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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