राजस्थान में रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने हनुमानगढ़-जयपुर स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

Rajasthan News: नगरीय विकास स्वायत्त शासन (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गाड़ी संख्या 04705 हनुमानगढ़-जयपुर स्पेशल रेल सेवा को गोविंदगढ़ मलिकपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

Published:Feb 26, 2026, 03:19 PM IST | Updated:Feb 26, 2026, 03:19 PM IST

Rajasthan News: नगरीय विकास स्वायत्त शासन (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गाड़ी संख्या 04705 हनुमानगढ़-जयपुर स्पेशल रेल सेवा को गोविंदगढ़ मलिकपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मंत्री खर्रा ने गाड़ी संख्या 15091-92 दौराई-टनकपुर-दौराई का डाबला स्टेशन पर और गाड़ी संख्या 14701-02 श्रीगंगानगर-वांद्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर रेल सेवा का रामगढ़ शेखावाटी स्टेशन पर ठहराव की घोषणा की.

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि इन रेल सेवाओं के ठहराव से दैनिक कार्यों से यात्रा करने वाले यात्री लाभान्वित होंगे और क्षेत्र में रेल नेटवर्क को मजबूती मिलेगी. उन्होंने क्षेत्र के निवासियों को रेल सेवाओं के ठहराव पर शुभकामनाएं भी दी. रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु हनुमानगढ़-जयपुर-हनुमानगढ़ स्पेशल रेल सेवा का गोविंदगढ़ मलिकपुर, दौराई (अजमेर)-टनकपुर-दौराई (अजमेर) का डाबला पर और श्रीगंगानगर-बान्द्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर का रामगढ़ शेखावाटी स्टेशन पर प्रायोगिक आधार पर आगामी आदेशों तक अस्थाई ठहराव दिया जा रहा है.

जयपुर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल ने बताया कि गाड़ी संख्या 04705-06 हनुमानगढ़-जयपुर-हनुमानगढ़ स्पेशल रेल सेवा का गोविंदगढ़ मलिकपुर स्टेशन पर ठहराव के साथ-साथ गाड़ी संख्या 15091-92 दौराई-टनकपुर-दौराई का डाबला स्टेशन पर और गाड़ी संख्या 14701-02 श्रीगंगानगर-बांद्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर रेल सेवा का रामगढ़ शेखावाटी स्टेशन पर ठहराव की घोषणा की. कार्यक्रम के दौरान सीकर के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, चौमूं से पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, जयपुर अपर मंडल रेल प्रबंधक अशफाक हुसैन अंसारी, जयपुर मंडल वाणिज्य प्रबंधक कमल शर्मा और रेल कर्मचारी समेत जन-प्रतिनिधि मौजूद रहे.

जयपुर जिले के गोविंदगढ़ मलिकपुर रेलवे स्टेशन से यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. अब इस रेलवे स्टेशन पर जयपुर-हनुमानगढ़ स्पेशल ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्र के हजारों यात्रियों को रेल सुविधा मिल सकेगी. इस मौके पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

गोविंदगढ़ मलिकपुर रेलवे स्टेशन पर जयपुर-हनुमानगढ़ स्पेशल ट्रेन का ठहराव शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है. लंबे समय से इस ट्रेन के ठहराव की मांग की जा रही थी. ट्रेन के ठहराव से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को अब जयपुर और अन्य शहरों के लिए सीधे रेल सुविधा मिल सकेगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी.

इस अवसर पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भारतीय रेलवे लगातार विकास कर रही है और यात्रियों की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पहले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब रेलवे में प्लेटफॉर्म, विद्युतीकरण, दोहरीकरण और नई ट्रेन सेवाओं के माध्यम से व्यापक सुधार हुआ है. कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा शहीद के गणमान्य लोग मौजूद रहे.

