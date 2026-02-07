Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहुंचे कोटपूतली, स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ की महत्वपूर्ण बैठक

Kotputli News: नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा कोटपूतली प्रवास पर रहे. इस दौरान वे पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष श्रीमाधोपुर महेश मीणा के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Amit kumar yadav
Published: Feb 07, 2026, 04:24 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 04:24 PM IST

Trending Photos

होली से पहले किसानों को तोहफा, इस दिन आएगी 22वीं किस्त, जानें क्यों 2000 की जगह मिलेंगे 4000!
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

होली से पहले किसानों को तोहफा, इस दिन आएगी 22वीं किस्त, जानें क्यों 2000 की जगह मिलेंगे 4000!

आखिर क्यों रणथंभौर-सरिस्का में मोबाइल और रील्स पर पूरी तरह लगा बैन? यहाँ जानें परेशानी की असली जड़
9 Photos
ranthambhore tiger reserve

आखिर क्यों रणथंभौर-सरिस्का में मोबाइल और रील्स पर पूरी तरह लगा बैन? यहाँ जानें परेशानी की असली जड़

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पंचायत सरपंच को हर महीने कितने रुपये मिलते हैं?
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पंचायत सरपंच को हर महीने कितने रुपये मिलते हैं?

राजस्थान में आज शाम फिर से बरस सकते हैं बादल! मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में आज शाम फिर से बरस सकते हैं बादल! मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहुंचे कोटपूतली, स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ की महत्वपूर्ण बैठक

Kotputli News: नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा कोटपूतली प्रवास पर रहे. इस दौरान वे पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष श्रीमाधोपुर महेश मीणा के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कोटपूतली नगर के मास्टर प्लान, सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण की स्थिति सहित विभिन्न जनसमस्याओं पर विस्तार से फीडबैक लिया.

कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, नगर परिषद की कार्यप्रणाली और आमजन से जुड़े मुद्दों को मंत्री के समक्ष रखा. मंत्री ने कोटपूतली की समस्याओं के बारे मे चिंता जताते हुए कहा कि पहले भी कोटपूतली नगरपरिषद की लापरवाही की बातें सामने आई है, जिसको लेकर आज कार्यकर्ताओं से विस्तृत जानकारी लेकर मंत्री ने मौके पर ही नगर परिषद के कर्मचारियों व अधिकारियों को बुलाकर समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं मंत्री खर्रा ने कहा देश का बजट तत्कालीन लाभ का नहीं है. ये आने वाले समय का बहुत बड़ा बजट साबित होगा. खासकर चिकित्सा व सुरक्षा के मामले में बड़ा लाभकारी होगा. आने वाले समय मे स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया है. पहले सुरक्षा व स्वास्थ के मामले में एक छत्र राज था, उसे जल्दी ही खत्म कर दिया जाएगा.

वहीं प्रदेश का आने वाला 11 मार्च का बजट भी पहले से बहुत ही बेहतर आएगा. इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मंत्री झाबर सिंह खर्रा का माला व साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया. प्रवास के दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मल्टीग्रेन से बना भोजन भी चखा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का विशेष फोकस मोटे अनाज और मल्टीग्रेन पर है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं.

उन्होंने आमजन से भी अपने दैनिक आहार में मल्टीग्रेन को अपनाने की अपील की. मंत्री ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए पौष्टिक भोजन के साथ-साथ स्वच्छ, सुव्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त शहर जरूरी हैं और इसके लिए सरकार तथा जनता दोनों की सहभागिता आवश्यक है.

इस अवसर पर भाजपा नेता मुकेश गोयल, मैथिली शरण, सुरेंद्र चौधरी, एडवोकेट बजरंग शर्मा, प्रवीण बंसल व सामाजिक कार्यकर्ता विनोद गोयल, प्रफुल्ल रमन, अरविंद वर्मा, एडवोकेट प्रदीप बंसल, मनीष यादव, एडवोकेट सुखमोहन, एडवोकेट योगेश शरण बंसल व समाजसेवी महेश मीणा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news