UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहुंचे कोटपूतली, स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ की महत्वपूर्ण बैठक

Kotputli News: नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा कोटपूतली प्रवास पर रहे. इस दौरान वे पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष श्रीमाधोपुर महेश मीणा के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कोटपूतली नगर के मास्टर प्लान, सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण की स्थिति सहित विभिन्न जनसमस्याओं पर विस्तार से फीडबैक लिया.
कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, नगर परिषद की कार्यप्रणाली और आमजन से जुड़े मुद्दों को मंत्री के समक्ष रखा. मंत्री ने कोटपूतली की समस्याओं के बारे मे चिंता जताते हुए कहा कि पहले भी कोटपूतली नगरपरिषद की लापरवाही की बातें सामने आई है, जिसको लेकर आज कार्यकर्ताओं से विस्तृत जानकारी लेकर मंत्री ने मौके पर ही नगर परिषद के कर्मचारियों व अधिकारियों को बुलाकर समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए.
वहीं मंत्री खर्रा ने कहा देश का बजट तत्कालीन लाभ का नहीं है. ये आने वाले समय का बहुत बड़ा बजट साबित होगा. खासकर चिकित्सा व सुरक्षा के मामले में बड़ा लाभकारी होगा. आने वाले समय मे स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया है. पहले सुरक्षा व स्वास्थ के मामले में एक छत्र राज था, उसे जल्दी ही खत्म कर दिया जाएगा.
वहीं प्रदेश का आने वाला 11 मार्च का बजट भी पहले से बहुत ही बेहतर आएगा. इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मंत्री झाबर सिंह खर्रा का माला व साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया. प्रवास के दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मल्टीग्रेन से बना भोजन भी चखा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का विशेष फोकस मोटे अनाज और मल्टीग्रेन पर है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं.
उन्होंने आमजन से भी अपने दैनिक आहार में मल्टीग्रेन को अपनाने की अपील की. मंत्री ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए पौष्टिक भोजन के साथ-साथ स्वच्छ, सुव्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त शहर जरूरी हैं और इसके लिए सरकार तथा जनता दोनों की सहभागिता आवश्यक है.
इस अवसर पर भाजपा नेता मुकेश गोयल, मैथिली शरण, सुरेंद्र चौधरी, एडवोकेट बजरंग शर्मा, प्रवीण बंसल व सामाजिक कार्यकर्ता विनोद गोयल, प्रफुल्ल रमन, अरविंद वर्मा, एडवोकेट प्रदीप बंसल, मनीष यादव, एडवोकेट सुखमोहन, एडवोकेट योगेश शरण बंसल व समाजसेवी महेश मीणा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे.
