/कक्षा से परे: UEM जयपुर कैसे खुशी, प्रतिभा और भविष्य के नेताओं को विकसित करता है

UEM Jaipur: यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (यूईएम), जयपुर में, शिक्षा पाठ्यपुस्तकों से कहीं आगे तक जाती है. हाल ही में क्यूएस आई-गेज द्वारा इंस्टीट्यूशन ऑफ हैप्पीनेस (आईओएच) के रूप में सम्मानित किया गया और 2025-26 के लिए करियर360 द्वारा ए+++ विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा दिया गया , यूईएम जयपुर एक जीवंत, समावेशी और गतिशील परिसर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है जहां छात्र फलते-फूलते हैं.

छात्र क्षमता को सशक्त बनाना यूईएम जयपुर के छात्र राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों मंचों पर लगातार उपलब्धि हासिल करने वाले हैं. अकेले 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में, छात्रों को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक हैकथॉन का ताज पहनाया गया और खेलो इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में मुक्केबाजी में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते. अकादमिक रूप से, छात्रों ने एनपीटीईएल परीक्षा में लगातार 9 सत्रों के लिए राजस्थान में शीर्ष स्थान हासिल किया है.

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विश्वविद्यालय एक लचीली शैक्षणिक संरचना के माध्यम से इस प्रतिभा का समर्थन करता है, जहां छात्र समानांतर रूप से दो डिग्री का पीछा कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, सीएसई में एक मेजर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक माइनर). इसके अलावा, यूईएम जयपुर ने छात्रवृत्ति में ₹7 करोड़ से अधिक का वितरण किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि योग्यता और प्रतिभा कभी भी वित्तीय बाधाओं से बाधित न हो.

यूईएम जयपुर में वाइब्रेंट कैंपस और स्किल डेवलपमेंट लाइफ जुनून और रचनात्मकता से प्रेरित है, जो 35 से अधिक छात्र क्लबों की मेजबानी करता है. टोस्टमास्टर्स क्लब और एसीएम स्टूडेंट चैप्टर राजस्थान में सबसे सक्रिय हैं, जबकि आईईईई स्टूडेंट चैप्टर को इसकी गतिविधियों और विदेशी फंडिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है.

आधुनिक कार्यबल के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए, विश्वविद्यालय पालो अल्टो, सिस्को और एडब्ल्यूएस के साथ साझेदारी के माध्यम से साइबर सुरक्षा, नेटवर्किंग और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है. यह राजस्थान का एकमात्र विश्वविद्यालय भी है जिसका लिंग्यूस्किल सर्टिफिकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा अनुमोदित केंद्र है और इसके पास प्रतिष्ठित आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन है.

वेटरन्स इंडिया द्वारा 2025-26 के लिए 'राष्ट्र के गौरव' के रूप में चुने गए मूल्यों और सेवा की विरासत, यूईएम जयपुर अपने छात्रों में मजबूत नैतिक मानकों को स्थापित करता है. एआईसीटीई के तहत सार्वभौमिक मानव मूल्यों (यूएचवी) के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी कौशल सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित हो. टेस्पैक, फिनलैंड के साथ सौर ऊर्जा से चलने वाले बैकपैक्स विकसित करने से लेकर पर्यावरण सुरक्षा परियोजनाओं में शामिल होने तक, यूईएम जयपुर के छात्र न केवल सीख रहे हैं - वे एक बेहतर दुनिया के लिए नवाचार कर रहे हैं.