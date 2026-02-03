Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में UEM जयपुर ने मारी बाजी, राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जहां खुलेगी 6G लैब

UEM Jaipur: UEM जयपुर अनुसंधान, रैंकिंग और रिकॉर्ड-ब्रेकिंग प्लेसमेंट के लिए उत्तर भारत के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Feb 03, 2026, 03:51 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 03:51 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा के तूफान के पीछे था 'कान्हा' का हाथ, जयपुर में तैयार हुआ था जादुई बल्ला!
8 Photos
Indian Cricketers

न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा के तूफान के पीछे था 'कान्हा' का हाथ, जयपुर में तैयार हुआ था जादुई बल्ला!

दो से अधिक संतान वाले लड़ पाएंगे राजस्थान पंचायत चुनाव?
7 Photos
Rajasthan panchayat chunav

दो से अधिक संतान वाले लड़ पाएंगे राजस्थान पंचायत चुनाव?

राजस्थान में एकदम से बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी हुई जारी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एकदम से बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी हुई जारी!

टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में UEM जयपुर ने मारी बाजी, राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जहां खुलेगी 6G लैब

UEM Jaipur: UEM जयपुर अनुसंधान, रैंकिंग और रिकॉर्ड-ब्रेकिंग प्लेसमेंट के लिए उत्तर भारत के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है. यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (यूईएम) जयपुर ने टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल करते हुए खुद को उच्च शिक्षा में अग्रणी के रूप में मजबूती से स्थापित किया है.

शिक्षा मंत्रालय की आईआईसी रैंकिंग द्वारा उत्तर भारत में शीर्ष संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त यूईएम जयपुर कठोर अनुसंधान, वैश्विक साझेदारी और छात्रों की सफलता के लिए एक अडिग प्रतिबद्धता के माध्यम से शैक्षणिक मानकों को फिर से परिभाषित कर रहा है.

नवाचार और अनुसंधान का एक पावरहाउस यूईएम जयपुर तकनीकी प्रगति में सबसे आगे है. बिट्स पिलानी के बाद यह राजस्थान का एकमात्र विश्वविद्यालय है, जिसे 2026 में भारत की पहली 6G प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया है. यह परिसर बौद्धिक संपदा के लिए एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसने पिछले तीन सत्रों में भारत सरकार से राजस्थान में सबसे अधिक वित्त पोषित पेटेंट का रिकॉर्ड बनाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

730 से अधिक पेटेंट प्रकाशनों, 3 स्वीकृत पेटेंट और 150 से ज्यादा डिजाइन पेटेंट के साथ विश्वविद्यालय सक्रिय रूप से छात्र शोधकर्ताओं को 1.5 करोड़ रुपये से अधिक सीड मनी के साथ समर्थन करता है. अत्याधुनिक खोज की सुविधा के लिए, यूईएम जयपुर ने हर विभाग के लिए एक सुपर-कंप्यूटर लैब और जीपीयू-आधारित अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना की है, यहां शोधकर्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्यावरण समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने वाली उद्योग-प्रायोजित परियोजनाओं में गहराई से शामिल हैं, जैसे कि वायु गुणवत्ता में सुधार.

बेजोड़ प्लेसमेंट और उद्योग एकीकरण विश्वविद्यालय देश में सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट रिकॉर्ड का दावा करता है, जो हर एक छात्र को नौकरी दिए जाने तक निरंतर अवसर प्रदान करता है. आंकड़े खुद के लिए बोलते हैं. 100 प्रतिशत छात्रों को कम से कम एक नौकरी की पेशकश मिलती है और 80 प्रतिशत दो प्रस्ताव सुरक्षित करते हैं. उच्चतम पैकेज 72 LPA तक बढ़ गया है, जिसका ठोस औसत 6 LPA है.

यूईएम जयपुर का पाठ्यक्रम उद्योग की जरूरतों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है. इसमें 600 से अधिक औद्योगिक संगठनों के साथ सहयोग है और क्रीती टेक्नोलॉजीज और रैम्स क्रिएटिव जैसी कंपनियों द्वारा प्रायोजित ऑन-कैंपस प्रयोगशालाएं हैं. ये प्रयोगशालाएं छात्रों को एआर-वीआर, एआई और रिएक्ट जेएस जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षित करती हैं, जिससे सीधे काम पर रखने के अवसर मिलते हैं.

वैश्विक मान्यता और कनेक्टिविटी राष्ट्रीय सीमाओं से परे यूईएम जयपुर को द सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 में सूचीबद्ध किया गया है और सालाना 10 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है, जिनमें से कुछ विदेशी धरती पर आयोजित किए जाते हैं.

छात्रों को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इंपीरियल कॉलेज लंदन और यूएनएसडब्ल्यू सिडनी जैसे कुलीन संस्थानों में स्टडी एब्रॉड प्रोग्राम (एसएपी) के माध्यम से वैश्विक प्रदर्शन प्राप्त होता है. इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय हार्वर्ड और एमआईटी जैसे विश्व-अग्रणी विश्वविद्यालयों से मुफ्त लाइसेंस प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्रों को विश्व स्तर पर सर्वोत्तम शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो.

डिस्क्लेमर: यह लेख ब्रांड डेस्क का है, यूज़र को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.

Tags

Trending news