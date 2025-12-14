Zee Rajasthan
Ujjwala Beneficiaries Alert: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए तेल कंपनियों ने सब्सिडी के दुरुपयोग और डायवर्जन को रोकने के लिए नया नियम लागू किया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Deepak Goyal
Published: Dec 14, 2025, 12:50 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 12:50 PM IST

New Ujjwala Rule: केवाईसी नहीं तो सब्सिडी गई, उज्ज्वला योजना में नई शर्त, 7 से ज्यादा सिलेंडर पर हर साल...

New Ujjwala Rule: जिस तरह पेंशन पाने के लिए हर साल जीवित होने का प्रमाण देना ज़रूरी होता है… अब कुछ वैसा ही नियम रसोई गैस पर भी लागू हो गया है. सस्ते सिलेंडर की राहत अब तभी मिलेगी, जब उज्ज्वला योजना के लाभार्थी अपनी पहचान फिर से साबित करेंगे. सरकार ने इस साल से उज्ज्वला योजना के तहत ई-केवाइसी को अनिवार्य कर दिया है. दिसंबर के अंत तक अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो सिलेंडर की सब्सिडी रुक सकती है. सबसे बड़ी चिंता ग्रामीण इलाकों को लेकर है. जानकारी के अभाव में अगर केवाइसी छूटी, तो सस्ते गैस सिलेंडर का फायदा भी हाथ से निकल सकता है.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सस्ते एलपीजी सिलेंडर का लाभ ले रहे परिवारों के लिए इस वर्ष से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है. अब ठीक उसी तरह जैसे पेंशनर्स को पेंशन जारी रखने के लिए नियमित रूप से जीवन प्रमाण पत्र देना होता है, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी री-केवाइसी कराना अनिवार्य होगा. तय समय सीमा में केवाइसी नहीं कराने पर सब्सिडी बंद हो सकती हैं. तेल कंपनियों ने सभी गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए हैं कि जो भी उज्ज्वला लाभार्थी सालभर में 7 से ज्यादा सिलेंडर लेता है. उसकी हर साल री-केवाईसी अनिवार्य है.

यदि 7 सिलेंडर लेने के बाद री-केवाईसी करवा लेता है तो उसका सब्सिडी का पैसा उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा. तेल कंपनियों द्वारा यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सभी लाभार्थियों को दिसंबर के अंत तक री-केवाइसी पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं. गैस एजेंसियों ने उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर आगाह किया है कि केवाइसी पूरी नहीं होने की स्थिति में सिलेंडर से सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. तेल कंपनियों का मानना है कि उज्जवला लाभार्थियों को ही सब्सिडी मिले और इसका डायवर्जन रोकने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है. सबसे खास बात यह है कि साल भर में कोई उजाला लाभार्थी साथ सिलेंडर लेता है.

अब अगर कोई लाभार्थी एक साल में 7 से अधिक एलपीजी सिलेंडर रिफिल लेता है, तो उसे हर साल री-केवाईसी (Know Your Customer) करवानी अनिवार्य होगी. यदि री-केवाईसी नहीं करवाई गई, तो सब्सिडी मिलनी बंद हो सकती है या उस पर संकट आ सकता है.

राजस्थान में 72 लाख से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी हैं. इनमें से बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है. समस्या यह है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं में अब भी केवाइसी प्रक्रिया को लेकर पर्याप्त जानकारी नहीं पहुंच पाई है. कई लाभार्थियों को यह तक पता नहीं कि री-केवाइसी जरूरी है और इसके बिना सब्सिडी रुक सकती है. ऐसे में सूचना के अभाव में हजारों परिवारों का लाभ बाधित होने का खतरा है. गैस एजेंसियों पर अब तक री-केवाइसी की संख्या बेहद कम रही है.

जो प्रक्रिया पूरी हुई है, वह भी मुख्यतः शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं तक सीमित है. ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी, दस्तावेजों को लेकर भ्रम और एजेंसियों तक पहुंच की समस्या इस प्रक्रिया को धीमा कर रही है. यदि समय रहते केवाइसी नहीं हुई तो उपभोक्ताओं को दोबारा सब्सिडी शुरू कराने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा.

बहरहाल, तेल कंपनियां और वितरक एजेंसियां ई-केवाइसी को लेकर अभियान चला रही हैं. अगर यह अभियान प्रभावी रहा, दस्तावेजी प्रक्रिया सरल हुई और सही जानकारी गांव-गांव तक पहुंची तो लाभार्थियों की संख्या में कमी नहीं आएगी और सस्ती गैस की आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी. लेकिन यदि एजेंसी स्तर पर लापरवाही, तकनीकी दिक्कत या सूचना का अभाव रहा तो उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी पर सीधा असर पड़ना तय है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


