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राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, भव्या योजना के तहत इन 5 जिलों में बनेंगे मॉडर्न इंडस्ट्रियल हब

Rajasthan Government Scheme: राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की भव्या योजना के अंतर्गत 5 औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा है. राजस्थान में अत्याधुनिक औद्योगिक हब विकसित करने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों को बेहतर अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रस्ताव भेजा गया.

Edited byAman SinghReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 23, 2026, 01:50 PM|Updated: Apr 23, 2026, 01:50 PM
राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, भव्या योजना के तहत इन 5 जिलों में बनेंगे मॉडर्न इंडस्ट्रियल हब
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Rajasthan Government Scheme: राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की भव्या योजना के अंतर्गत 5 औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा है. राजस्थान में अत्याधुनिक औद्योगिक हब विकसित करने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों को बेहतर अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रस्ताव भेजा गया. भव्या योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार ने बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा है.

केंद्र सरकार द्वारा भव्या योजना देश में औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू की गई है, जिसे दो चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा. प्रत्येक चरण में 50 औद्योगिक क्षेत्रों को निर्धारित अर्हताओं के आधार पर चयनित किया जाएगा. यह योजना केन्द्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग के नेतृत्व में संचालित होगी.

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी होगी. चयनित औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने हेतु अधिकतम एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ का वित्तीय सहयोग दिया जाएगा, जबकि भूमि की उपलब्धता राज्य की नोडल एजेंसी को करनी होगी.

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की भव्या योजना के अंतर्गत 5 औद्योगिक हब विकसित करने का प्रस्ताव रखा. राज्य सरकार ने बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा. केंद्र सरकार द्वारा भव्या योजना से देश में औद्योगिक ढांचा मजबूत होगा.

चयनित औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने हेतु एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ का वित्तीय सहयोग दिया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक हब में अत्याधुनिक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और सरल प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी. भव्या योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार ने बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा है. योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों की लोकेशन दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आती है.

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत चिन्हित क्षेत्रों का चयन करते समय कनेक्टिविटी, कच्चे माल की उपलब्धता, औद्योगिक भूमि की मांग, भंडारण की सुविधा, पास में नगरीय क्षेत्र आदि कारकों का ध्यान रखा है, जिससे राज्य के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में इस योजना का अधिकतम लाभ लिया सके. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित इन औद्योगिक हब में अत्याधुनिक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और सरल प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी.

इस योजना में केंद्र सरकार की सहभागिता से चयनित औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्लस्टरिंग का लाभ मिलेगा. परियोजनाओं के तेज क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल अपनाया जाएगा. इन परियोजनाओं के लिए चयनित लोकेशन पर समुचित भूमि उपलब्ध है, जिससे परियोजना का क्रियान्वयन निर्बाध रूप से और तय समय में पूरा किया जा सकेगा. बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने से निवेशक भी आकर्षित होंगे.वहीं राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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