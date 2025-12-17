Zee Rajasthan
Rajasthan Congress Protest: राजस्थान कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Dec 17, 2025, 06:00 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 06:00 PM IST

गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस करेगी BJP ऑफिस का घेराव, PCC मुख्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात

Rajasthan Congress Protest: राजस्थान कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है.

इसी मुद्दे को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के नेतृत्व में जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया जाएगा. इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे. पैदल मार्च करते हुए जयपुर बीजेपी मुख्यालय की ओर कूच करेंगे. प्रदर्शन को देखते हुए PCC मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे.

विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के 100 कार्यकताओं को पुलिस ने डिटेन किया.

खबर अभी अपडेट हो रही है…

