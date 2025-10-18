अक्टूबर-नवंबर में दिखती है राजस्थान के इन 6 किलों की असली खूबसूरती, आपकी ट्रिप बना देंगे लाइफटाइम मेमोरी

Rajasthan forts travel: राजस्थान के छह ऐतिहासिक पहाड़ी किले-चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, रणथंभौर, जैसलमेर और गागरोन. ये किले न सिर्फ़ शौर्य और स्थापत्य कला के प्रतीक हैं, बल्कि ये UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में पूरे विश्व में मशहूर हैं. अरावली की ऊंची चोटियों पर बसे ये किले आज भी राजपूत वीरता और समृद्ध इतिहास की कहानियां बयां करते हैं.

इन किलों को 2013 में UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था, और हर साल लाखों सैलानी देश-विदेश से इन्हें देखने आते हैं.

घूमने का सबसे सही वक्त

राजस्थान की गर्मी जहां सैलानियों को रोक देती है, वहीं अक्टूबर और नवंबर का मौसम इन किलों की सैर के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है. इस समय न गर्मी की तपिश होती है, न सर्दी की ठिठुरन — बस हल्की ठंडी हवाएं, साफ आसमान और सुनहरा सूरज, जो इन किलों की खूबसूरती को और निखार देता है.

हर किला अपनी कहानी कहता है-चित्तौड़गढ़ किला जो रानी पद्मिनी और वीर राणा कुंभा की शौर्य गाथाओं से जुड़ा हुआ. कुंभलगढ़ किला, इसकी दीवारें चीन की ग्रेट वॉल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती हैं.जयपुर की शाही पहचान,आमेर किला जहां राजपूती कला और मुगल स्थापत्य का अद्भुत संगम है.रणथंभौर किला जो नेशनल पार्क के बीचोंबीच स्थित, जहां इतिहास और जंगल का संगम देखने को मिलता है.तो वहीं जैसलमेर किला “सन सिटी” का गर्व, जो आज भी आबाद किला है.झालावाड़ में स्थित गागरोन किला एक यह जलकिला अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है.

फोटोग्राफी और रोमांच के लिए परफेक्ट सीजन

सुहावने मौसम में इन किलों की दीवारों, गुंबदों और दरवाज़ों के बीच सूरज की रोशनी एक जादुई माहौल बना देती है. चाहे आप इतिहास प्रेमी हों या फोटोग्राफर-यह समय इन शाही धरोहरों को करीब से महसूस करने का सबसे सुंदर अवसर है.

राजस्थान के ये किले सिर्फ़ पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि साहस, प्रेम और बलिदान की जीवित गाथाएं हैं, जो हर यात्री के दिल में अमिट छाप छोड़ जाती हैं.

