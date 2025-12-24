Zee Rajasthan
Budget 2026-27: बजट से पहले जयपुर में बड़ी बैठक, उद्योग जगत ने बताईं चुनौतियां और जरूरतें

Budget 2026-27: राजस्थान में आगामी बजट को लेकर हलचल अभी से शुरू हो गई है. केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर राजस्थान के उद्योग जगत की नब्ज टटोलने के लिए सचिवालय में अहम बैठक हुई. वित्त विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधि जुटे और बजट से जुड़ी अपनी अपेक्षाएं खुलकर रखीं.

Published: Dec 24, 2025, 12:00 PM IST

Jaipur News: आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर राजस्थान के उद्योग जगत की नब्ज टटोलने के लिए सचिवालय में अहम बैठक हुई. वित्त विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधि जुटे और बजट से जुड़ी अपनी अपेक्षाएं खुलकर रखीं.

बैठक महज औपचारिक सुझाव लेने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें उद्योगों की मौजूदा चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों पर गंभीर चर्चा हुई. माइंस, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, रियल एस्टेट और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने बताया कि अगर बजट में सही दिशा में फैसले होते हैं तो राजस्थान की औद्योगिक क्षमता को नई रफ्तार मिल सकती है.


ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस थी मांग
उद्योग संगठनों ने खास तौर पर पर्यटन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, एमएसएमई सेक्टर के लिए सुलभ और सस्ती ऋण व्यवस्था, व्यापार के अनुकूल ब्याज दरें और कर प्रणाली को और सरल बनाने पर जोर दिया. महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन, शोध और नवाचार के लिए विशेष प्रावधान, नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और विभिन्न सरकारी पोर्टलों को एकीकृत कर प्रक्रियाओं को आसान बनाने जैसे सुझाव भी सामने आए. कुल मिलाकर उद्योग जगत की मांग थी कि ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ सिर्फ नीतियों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी महसूस हो.

प्रदेश के उद्योगों की जरूरतों को उचित स्थान मिल सके
बैठक में वैभव गालरिया ने उद्योग प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उद्योगों को मजबूत करने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान को प्रतिस्पर्धी औद्योगिक राज्य बनाने के लिए वित्तीय और बुनियादी ढांचे से जुड़ा सहयोग निरंतर जारी रहेगा. गालरिया ने यह भी स्पष्ट किया कि बैठक में मिले सभी सुझावों का गहन विश्लेषण कर उन्हें केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा, ताकि आगामी केंद्रीय बजट में प्रदेश के उद्योगों की जरूरतों को उचित स्थान मिल सके.

ये लोग रहे मौजूद
इस बैठक में वित्त (राजस्व) विभाग के शासन सचिव कुमार पाल गौतम, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त सुरेश कुमार ओला सहित सीआईआई, फिक्की, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मार्बल माइंस एसोसिएशन, गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन और रियल एस्टेट से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

