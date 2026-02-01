Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

संसद में पेश हुआ केंद्रीय बजट 2026, जानें क्या बोले राजस्थान BJP के कद्दावर नेता?

Rajasthan News: केंद्रीय बजट 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. वसुंधरा राजे और सीपी जोशी ने इसे रोजगार, अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और महिलाओं के लिए राहत देने वाला ऐतिहासिक बजट बताया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 01, 2026, 03:03 PM IST | Updated: Feb 01, 2026, 03:03 PM IST

Trending Photos

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का नहीं खुल पा रहा राज, परिवार को जानने वालों ने पिता को लेकर कही बड़ी बात, पढ़ें क्या है नया अपडेट
7 Photos
Sadhvi Prem Baisa death Case

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का नहीं खुल पा रहा राज, परिवार को जानने वालों ने पिता को लेकर कही बड़ी बात, पढ़ें क्या है नया अपडेट

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में आया बड़ा अपडेट, पिता और ड्राइवर से पूछताछ जारी
6 Photos
Sadhvi Prem Baisa death Case

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में आया बड़ा अपडेट, पिता और ड्राइवर से पूछताछ जारी

राजस्थान से कुछ ही दूरी पर स्थित धोलावीरा में बिताएं सुकून भरे पल, बना है ट्रैवलर्स की पहली पसंद
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान से कुछ ही दूरी पर स्थित धोलावीरा में बिताएं सुकून भरे पल, बना है ट्रैवलर्स की पहली पसंद

वैलेंटाइन पर बनाएं राजस्थान की इस जगह घूमने का प्लान, खूबसूरती ऐसी की वहीं बस जाएगा आपका दिल
7 Photos
rajasthan place to visit

वैलेंटाइन पर बनाएं राजस्थान की इस जगह घूमने का प्लान, खूबसूरती ऐसी की वहीं बस जाएगा आपका दिल

संसद में पेश हुआ केंद्रीय बजट 2026, जानें क्या बोले राजस्थान BJP के कद्दावर नेता?

BJP Leaders On Union Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 शनिवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, रोजगार सृजन बढ़ाने और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है. सरकार ने मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं, युवाओं और उद्योग जगत को ध्यान में रखते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं.

बजट पर क्या बोली पूर्व सीएम राजे?
बजट पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह बजट भारत की इकोनॉमी और रोजगार को गति देने वाला है और हर जन के सपनों को पंख लगाने वाला साबित होगा. वसुंधरा राजे ने कहा कि बजट की भावना “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” को मजबूती देती है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बजट के लिए बधाई दी.

क्या बोले भाजपा सांसद सीपी जोशी?
वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने बजट को विकसित भारत के संकल्प को निर्णायक गति देने वाला बताया. उन्होंने कहा कि यह स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने वाला ऐतिहासिक बजट है, जो देश की आर्थिक दिशा तय करेगा. सीपी जोशी के अनुसार टैक्स प्रक्रियाओं का सरलीकरण मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सीपी जोशी ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष आवंटन और एमएसएमई सेक्टर के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश को अहम कदम बताया. उनका कहना है कि इससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा. इसके साथ ही हर जिले में एक महिला छात्रावास बनाने के निर्णय से महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए सुरक्षित माहौल मिलेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल्स और कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयों को सस्ता करने से आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. किसानों के लिए एआई एग्री टूल की शुरुआत कृषि क्षेत्र में तकनीक के समावेश से उत्पादन बढ़ाने में मददगार साबित होगी.

सीपी जोशी ने मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की सोच को जमीन पर उतारने वाला बजट बताया. उनके अनुसार यह बजट देश को आयात निर्भरता से बाहर निकालकर उत्पादन, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा.

क्या बोले रामचरण बोहरा?

पूर्व सांसद रामचरण बोहरा की बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. वे बोले कि यह बजट विकास, विश्वास और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला है. बुनियादी ढांचे के विस्तार, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाए गए कदम. देश की अर्थव्यवस्था को नई गति और मजबूती प्रदान करेंगे. यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ठोस, दूरदर्शी और सकारात्मक कदम है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news