Union Budget 2026 for Rajasthan: यूनियन बजट 2026 में पीएम सूर्य घर योजना को मिल सकती है बड़ी सौगात, 2 KW सोलर पर सब्सिडी ₹80 हजार तक?

PM Surya Ghar: आज 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश यूनियन बजट 2026-27 में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मजबूत बनाने की उम्मीदें तेज हैं. सूत्रों के मुताबिक, 2 किलोवाट (KW) तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को मौजूदा ₹30,000 प्रति KW से बढ़ाकर ₹40,000 प्रति KW करने का ऐलान हो सकता है. इससे 2 KW सिस्टम पर कुल सब्सिडी ₹60,000 से बढ़कर ₹80,000 हो जाएगी, यानी घरेलू उपभोक्ताओं को ₹20,000 की अतिरिक्त बचत मिलेगी.

मौजूदा सब्सिडी नियम क्या हैं?

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वर्तमान में: 2 KW तक के सिस्टम पर ₹30,000 प्रति KW (कुल ₹60,000 तक)

2 से 3 KW के बीच ₹18,000 प्रति KW अतिरिक्त

3 KW से ऊपर सब्सिडी ₹78,000 पर सीमित

एक औसत 2 KW सोलर सिस्टम की लागत ₹1.2-1.6 लाख होती है. मौजूदा सब्सिडी के बाद नेट खर्च ₹60,000-1 लाख रह जाता है. अगर बजट में बढ़ोतरी हुई तो नेट खर्च और कम हो जाएगा, जिससे मध्यम वर्ग के लिए सोलर अपनाना आसान होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बजट में ऐसी घोषणा क्यों संभावित है?

सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक 40 लाख और 2027 तक 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर से जोड़ना है. दिसंबर 2025 तक देश में 19.45 लाख से अधिक सिस्टम लग चुके हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 3.57 लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशन हो चुके हैं. सब्सिडी बढ़ाने से अपनाने की रफ्तार तेज होगी. बजट में रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहने की उम्मीद है, क्योंकि यह नेट-जीरो लक्ष्यों और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम घरेलू बिजली बिल कम करने के साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर कमाई का मौका भी देगा.

घरेलू परिवारों को क्या फायदा?

मुफ्त बिजली: 2 KW सिस्टम से औसतन 200-300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है.

बचत और कमाई: बिजली बिल में 60-90% तक कमी, मासिक ₹1,500-3,000 बचत. अतिरिक्त बिजली नेट मीटरिंग से ग्रिड को बेचकर कमाई.

पर्यावरण लाभ: कार्बन उत्सर्जन में कमी, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा.

आर्थिक राहत: बढ़ी सब्सिडी से इंस्टॉलेशन कॉस्ट 40-50% तक कम हो सकती है.

योजना का लक्ष्य और प्रगति

पीएम सूर्य घर योजना फरवरी 2024 में शुरू हुई थी. अब तक लाखों घरों में सोलर लग चुके हैं, और बजट में फंड बढ़ोतरी या सब्सिडी संरचना में बदलाव से लक्ष्य जल्द पूरा हो सकता है. अगर आज ऐलान होता है तो यह मध्यम वर्ग, किसानों और छोटे शहरों के लिए बड़ा गेम-चेंजर साबित होगा. बजट भाषण के बाद pmsuryaghar.gov.in पर अपडेट चेक करें. यह योजना न केवल बिजली बिल कम करेगी, बल्कि भारत को हरित ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-