महंगाई का नया दौर? बजट पेश होने से ठीक पहले कॉमर्शियल LPG में 50 रुपये की बढ़ोतरी, पिछले 2 महीने में 160 रुपये महंगा

LPG Cylinder price Jumps: 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यूनियन बजट 2026-27 पेश करने के दिन तेल कंपनियों ने 19 किलो कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं. यह बढ़ोतरी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए महंगाई का बड़ा झटका साबित हुई है. 

Published: Feb 01, 2026, 07:29 AM IST | Updated: Feb 01, 2026, 07:29 AM IST

Commercial Cylinder Price Hike: आज 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2026-27 पेश कर रही हैं. इसी दिन तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, जो होटल, रेस्टोरेंट और छोटे-बड़े व्यवसायियों के लिए महंगाई का झटका बन गया है. वहीं, घरेलू LPG के दाम यथावत रखे गए हैं, जिससे आम घरों को राहत मिली है.


नए दाम और बढ़ोतरी का विवरण
जयपुर में 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 49.50 रुपये बढ़कर 1719.50 रुपये से 1769 रुपये हो गई है. यह बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति के आधार पर की गई है. पिछले दो महीनों में कॉमर्शियल सिलेंडर कुल 160 रुपये महंगा हो चुका है, जिससे खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर असर पड़ सकता है.


घरेलू सिलेंडर पर कोई बदलाव नहीं
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है कि 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर के दाम 856.50 रुपये पर ही बरकरार हैं. सरकार की सब्सिडी और नियंत्रण नीति के कारण घरेलू गैस की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है, जो मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए राहत भरा है.

बजट से ऊर्जा क्षेत्र की उम्मीदें
यूनियन बजट 2026 में ऊर्जा क्षेत्र, विशेषकर LPG और ईंधन सब्सिडी पर सभी की नजरें टिकी हैं. राजस्थान जैसे पर्यटन-प्रधान राज्य में होटल-रेस्टोरेंट उद्योग कॉमर्शियल गैस पर निर्भर है. व्यापारी संगठनों ने बजट में टैक्स राहत, सब्सिडी बढ़ोतरी या वैकल्पिक ऊर्जा प्रोत्साहन की मांग की है. अगर बजट में ईंधन पर कोई राहत या ग्रीन एनर्जी फोकस आता है, तो लंबे समय में महंगाई पर नियंत्रण संभव है.


व्यापारियों की चिंता और असर
इस बढ़ोतरी से जयपुर के होटल, ढाबे और छोटे उद्योग प्रभावित होंगे. खाने की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो आम आदमी की जेब पर बोझ डालेगी. व्यापारियों का कहना है कि लगातार महंगाई से कारोबार मुश्किल हो रहा है. बजट में अगर MSME या पर्यटन सेक्टर को विशेष पैकेज मिलता है, तो कुछ राहत मिल सकती है.


यह बढ़ोतरी बजट दिवस पर आई है, जब देश आर्थिक राहत की उम्मीद कर रहा है. अब देखना यह है कि निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में ऊर्जा और महंगाई नियंत्रण पर क्या घोषणाएं होती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


