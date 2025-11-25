Zee Rajasthan
राजस्थान के 8 जिले देश के सबसे खतरनाक! केंद्र ने जारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट

Rajasthan News: राजस्थान के 8 जिले देश के टॉप 100 क्रिटिकल जिलों में शामिल हुए हैं, जहां सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं. केन्द्र सरकार ने जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया है. हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुधार और मेडिकल रिस्पांस मजबूत करने की तैयारी शुरू.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kashi Ram
Published: Nov 25, 2025, 06:01 PM IST | Updated: Nov 25, 2025, 06:01 PM IST

राजस्थान के 8 जिले देश के सबसे खतरनाक! केंद्र ने जारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट

Rajasthan Road Accident: देश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में राजस्थान के आठ जिले देश के टॉप 100 में शामिल किए गए हैं. इन जिलों अब डैथ रेट जीरो लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर राज्य के परिवहन विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है. दरअसल इससे पहले 6 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखा गया केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक पत्र सामने आया है. इस पत्र में केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने राजस्थान में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मौतों पर चिंता जताई है. साथ ही कहा है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय अब इन हादसों में कमी लाने के लिए जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है.

हादसों में कमी लाने के लिए आई योजना
इस योजना का उद्देश्य यह होगा कि चुने हुए जिलों में सड़क सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देकर हादसों में होने वाली मौतों को कम किया जा सके. केन्द्र सरकार ने वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं का इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक क्रिटिकल जिलों की सूची तैयार की है. इसमें राजस्थान के 8 जिलों को शामिल किया गया है. केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने लिखा है कि भारत में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक सड़क हादसे हो रहे हैं. इससे लोगों के परिवार ताे टूट ही रहे हैं, साथ ही सालाना 3 फीसदी का जीडीपी नुकसान भी हो रहा है. केन्द्रीय मंत्री गडकरी के इस डीओ लैटर को राज्य सरकार ने भी प्राथमिकता से लिया है. वहीं इन 8 जिलों में जीरो फैटेलिटी लाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है.

राजस्थान के ये 8 जिले सर्वाधिक मौतों के मामले में आगे
- उदयपुर जिले में हादसों में सर्वाधिक मौतें, देशभर में रैंक 14
- अजमेर की हादसों में मौतों के मामले में 27वीं रैंक
- जयपुर 41वें नंबर पर, नागौर की रैंक रही है 35
- सीकर जिला 59वें नंबर पर, भीलवाड़ा 67वें स्थान पर
- भरतपुर सड़क दुर्घटनाओं में मौतों में 69वें नंबर पर
- वहीं बाड़मेर जिला 85वें स्थान पर रहा

सड़क सुधारी जाएंगी, प्रवर्तन कार्यवाही बढ़ेंगी
जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम को लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है. केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्रत्येक जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा समितियों के माध्यम से जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत सड़कों को सुधारने के लिए तकनीकी समाधान करने, प्रवर्तन कार्यवाहियों को बढ़ावा देने और इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस की सुविधाओं को बढ़ावा देने की कार्यवाही की जाएंगी.

केन्द्रीय मंत्रालय ने क्या दिए हैं निर्देश
- सभी जिला सड़क सुरक्षा समितियों को सक्रिय किया जाए
- जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए समन्वय करें
- इसे लेकर जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र सोनी ने नोडल अधिकारी लगाए
- अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक सरिता बडगुजर को लगाया गया
- परिवहन से जयपुर आरटीओ प्रथम, पीडब्ल्यूडी से XEN गजानंद मीणा
- चिकित्सा से सीएमएचओ डॉ. रवि शेखावत को किया गया नियुक्त
- कमेटी को 21 दिन में डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन रोडमैप बनाना होगा
- क्रेश डेटा रिकॉर्डिंग और एनालिसिस सिस्टम विकसित किया जाएगा
- सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जाएगी
- हर माह की 5 तारीख को मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट सब्मिट करनी होगी

