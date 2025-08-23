Zee Rajasthan
mobile app

इवनिंग कोर्ट्स पर मंथन! लंबित केसों के बोझ को कम करने सरकार ने बनाया मास्टर प्लान

Rajasthan News: केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि लंबित मुकदमों का निस्तारण रिटायर्ड जजों से कराया जाएगा. साथ ही इवनिंग कोर्ट्स की शुरुआत पर भी चर्चा चल रही है.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Mahesh pareek
Published: Aug 23, 2025, 22:35 IST | Updated: Aug 23, 2025, 22:35 IST

Trending Photos

अलवर में बाढ़ जैसे हालात! दुकानों-घरों में घुसा गंदा पानी
7 Photos
Alwar news

अलवर में बाढ़ जैसे हालात! दुकानों-घरों में घुसा गंदा पानी

खुले आसमान और टेंट में बिताएं रेगिस्तान की रात, यही है जैसलमेर का असली जादू!
6 Photos
jaisalmer tourist places

खुले आसमान और टेंट में बिताएं रेगिस्तान की रात, यही है जैसलमेर का असली जादू!

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 28 अगस्त तक अलर्ट जारी
9 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 28 अगस्त तक अलर्ट जारी

जोधपुर में एक रात का किराया लाखों में! एक दिन जिएं महाराजा स्टाइल, जानें इस पैलेस की खासियत
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

जोधपुर में एक रात का किराया लाखों में! एक दिन जिएं महाराजा स्टाइल, जानें इस पैलेस की खासियत

इवनिंग कोर्ट्स पर मंथन! लंबित केसों के बोझ को कम करने सरकार ने बनाया मास्टर प्लान

Rajasthan News: केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि अदालतों में लंबित मुकदमों का निस्तारण सेवानिवृत्त जजों के जरिए कराने पर प्रारंभिक रूप से सहमति बन गई है. इसके लिए हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से छंटनी कर शारीरिक रूप से सक्षम पूर्व न्यायाधीशों के नाम भेजे जाए. इसके साथ ही इवनिंग कोर्ट्स के संचालन को लेकर भी चर्चा की जा रही है. इस साल हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में जजों की नियुक्ति की गई है. इससे मुकदमों के निस्तारण में सहायता मिलेगी. विधि मंत्री मेघवाल ने यह विचार पूर्व न्यायाधीश गणपत सिंह भंडारी की ओर से लिखित पुस्तक तत्काल न्याय प्रदान करना: पूर्व जज की यादें के विमोचन समारोह में रखे.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि जज की यह कोशिश रहती है कि केस के हर पहलू को देखकर मुकदमे का निस्तारण किया जाए। वकील को तारीख इसलिए दी जाती है कि वह केस से जुड़ा हर तथ्य सामने रख सके. जस्टिस शर्मा ने कहा कि मध्यस्थता के जरिए दोनों पक्षों की सहमति से मुकदमे का तत्काल निस्तारण किया जाता है.

पुस्तक के लेखक गणपत सिंह भंडारी ने बताया कि पुस्तक में तत्काल न्याय देने के अनुभवों के बारे में जानकारी दी गई है. अपने सेवाकाल के बारे में बताते हुए भंडारी ने बताया की उन्होंने अपनी पूरी सेवा में कभी भी फैसला सुरक्षित नहीं रखा, जिस दिन बहस पूरी होती थी उसी दिन फैसला दिया जाता था. इसके अलावा बंटवारे सहित सिविल मुकदमों में मौके पर जाकर मुकदमों का निस्तारण किया जाता था. कार्यक्रम में जस्टिस अनुरूप सिंघी, महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जीएस सिंघवी, जस्टिस एनके जैन, पूर्व लोकायुक्त एसएस कोठारी सहित विधि क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे.

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news