19वीं सदी यूरोप की थी, 20वीं सदी अमेरिका की और 21वीं सदी एशिया की होगी — जिसमें भारत नेतृत्व करेगा: अर्जुन राम मेघवाल

Rajasthan News: आज राजस्थान विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. अल्पना कटेजा ने की. इस अवसर पर आरएसएस जयपुर प्रांत प्रचारक बाबूलाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे. Achievers Felicitation Program में विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का संबोधन

अपने प्संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने 80 वर्ष पूरे कर लिए हैं, और यह यात्रा केवल समय की नहीं बल्कि विचार, मूल्य और राष्ट्र निर्माण की यात्रा रही है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे अगले वर्ष ‘शास्त्र चंद्र दर्शन’ कार्यक्रम में अवश्य भाग लेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने दुष्यंत कुमार की एक प्रसिद्ध ग़ज़ल की शुरुआती पंक्तिया ‘हो गई है पीर परबत सी…‘ से सभी स्टूडेंट्स में जोश भराने की कोशिश की . उन्होंने स्वामी विवेकानंद के वचनों को दोहराते हुए कहा— 19वीं सदी यूरोप की थी, 20वीं सदी अमेरिका की और 21वीं सदी एशिया की होगी — जिसमें भारत नेतृत्व करेगा. मेघवाल ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाएगा. इस दौरान मंत्री मेघवाल का पुराना टीचर वाला अंदाज़ भी नज़र आया. और वो बच्चों को पढ़ाने एलजी गए .

आरएसएस जयपुर प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने कहा कि— यह विश्वविद्यालय उन राजनेताओं, नीति निर्माताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को जन्म देने वाला केंद्र रहा है, जिन्होंने दशकों से राजस्थान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय केवल शिक्षा देने वाला संस्थान नहीं, बल्कि राजस्थान के भविष्य, संस्कृति और प्रशासनिक चेतना की पुनरावृत्ति का केंद्र है.कुलगुरु प्रो. अल्पना कटेजा ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय संविधान के मूल्यों की रक्षा करते हुए समाज में समानता, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण निर्मित कर रहा है. राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी. प्रारंभ में इसे राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, जो बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ.

वर्तमान में विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र जयपुर और दौसा जिलों तक सीमित है, लेकिन पिछले लगभग आठ दशकों में इसने न केवल राजस्थान बल्कि समूचे देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की नीतियाँ सुशासन, विधि सुधार, नागरिक अधिकारों के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो रही . अपने आठ दशकों के सफर में राजस्थान विश्वविद्यालय ने प्रशासन, न्यायपालिका, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज सेवा, संस्कृति के क्षेत्र में देश को अनेक विभूतिया दी है .

उन्होंने कहा - यह विश्वविद्यालय ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि आशाओं की मूर्ति है. कार्यक्रम के अंत में कुलगुरु ने कहा कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं, और आज उन्हीं विद्यार्थियों को सम्मानित कर विश्वविद्यालय गौरवान्वित महसूस कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-