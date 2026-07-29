/अब ऐसा क्या हुआ, जो केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने लौटा दी ₹99 लाख की सब्सिडी, जानें क्या है वजह?

Cucumber Subsidy: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की योजना के तहत प्राप्त ₹99 लाख की सब्सिडी वापस करने का मामला चर्चा में है. मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि भागीरथ चौधरी ने योजना के तहत प्राप्त सब्सिडी संबंधित बैंक को लौटा दी है. साथ ही बैंक को निर्देश दिए गए हैं कि वह यह राशि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को वापस जमा कराए.



किस योजना के तहत मिली थी सब्सिडी?

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सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के तहत पात्र किसानों और उद्यमियों को व्यावसायिक बागवानी, संरक्षित खेती (पॉलीहाउस), फसल कटाई के बाद प्रबंधन तथा कोल्ड स्टोरेज जैसी अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता (सब्सिडी) प्रदान की जाती है. यह योजना सभी पात्र आवेदकों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों. भागीरथ चौधरी ने भी इसी योजना के तहत अपने कृषि प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी प्राप्त की थी.



विवाद क्यों हुआ?

यह मामला तब चर्चा में आया जब लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने प्रश्न पूछा कि क्या पिछले पांच वर्षों में किसी मौजूदा केंद्रीय मंत्री, सांसद या उनके करीबी परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता मिली है. सरकार के जवाब में बताया गया कि राजस्थान के सिरोही से भाजपा सांसद लुंबाराम को वर्ष 2025 में और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को वर्ष 2026 में योजना के तहत सब्सिडी मिली थी. इसके बाद इस पर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई.



भागीरथ चौधरी ने क्या दी सफाई?

विवाद बढ़ने के बाद भागीरथ चौधरी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया. उनका कहना था कि वे स्वयं एक किसान हैं और बचपन से खेती-बाड़ी से जुड़े रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देशभर के हजारों पात्र किसान पॉलीहाउस और संरक्षित खेती के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, उसी प्रकार उन्होंने भी योजना के तहत आवेदन कर सब्सिडी प्राप्त की थी. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस संबंध में कोई तथ्य नहीं छिपाया.



सरकार ने क्या कहा?

लोकसभा में दिए गए जवाब में कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने स्पष्ट किया कि मौजूदा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के दिशा-निर्देशों में लोक सेवकों, सांसदों या उनके परिवार के सदस्यों के आवेदन को लेकर हितों के टकराव (Conflict of Interest) या स्वयं को प्रक्रिया से अलग रखने (Recusal) का कोई विशेष प्रावधान नहीं है. उन्होंने बताया कि योजना सभी पात्र आवेदकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है और लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है.

अब आगे क्या?

सरकार के अनुसार, भागीरथ चौधरी ने स्वयं सब्सिडी की पूरी राशि संबंधित बैंक को लौटा दी है और बैंक को इसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को वापस जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं. इस घटनाक्रम के बाद यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, सरकार का कहना है कि योजना के तहत पात्रता पूरी करने वाले किसी भी आवेदक को लाभ दिया जा सकता है और वर्तमान दिशा-निर्देशों में जनप्रतिनिधियों के लिए अलग से कोई प्रतिबंध निर्धारित नहीं है.

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