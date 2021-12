Rajasthan: ट्राइबल ही हिंदू की सही बात करते हैं- केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते

दो दिवसीय आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने जयपुर पहुंचे केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (Minister of State for Steel and Rural Development) फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि आज अगर हिंदू (Hindu) की कोई सही बात करता है तो वो ट्राइबल (tribal) ही है.