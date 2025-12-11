Zee Rajasthan
प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025, केंद्रीय मंत्री रेड्डी बोले- क्रिटिकल मिनरल्स में राजस्थान देश की राजधानी

Pravasi Rajasthani Diwas: प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में माइंस का सेक्टोरल सेशन आयोजित किया गया. अनलॉकिंग राजस्थान क्रिटिकल मिनरल पोटेंशियल फॉर आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित सेशन में CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने 2047 में विकसित राजस्थान का संकल्प लिया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kashi Ram
Published: Dec 11, 2025, 04:24 PM IST | Updated: Dec 11, 2025, 04:24 PM IST

प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025, केंद्रीय मंत्री रेड्डी बोले- क्रिटिकल मिनरल्स में राजस्थान देश की राजधानी

Pravasi Rajasthani Diwas: प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में माइंस का सेक्टोरल सेशन आयोजित किया गया. अनलॉकिंग राजस्थान क्रिटिकल मिनरल पोटेंशियल फॉर आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित सेशन में CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने 2047 में विकसित राजस्थान का संकल्प लिया है. राजस्थान में 85 प्रकार के मिनरल निकलते हैं. माइनिंग के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं.

2 साल में राज्य में माइनर मिनरल के 1209 ब्लॉक की सफल नीलामी हुई है. रिफाइनरी परियोजना का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. उन्होंने कहा कि पहले इस आयोजन के लिए 2500-3000 हजार प्रवासियों के आने के रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन आज यहां 9 हजार से ज्यादा प्रवासी राजस्थानी कार्यक्रम में आए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में खनन नीति सरल एवं पारदर्शी है.

साथ ही निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था की गई है. उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान किया कि वे राज्य में निवेश कर राजस्थान को देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बनाने में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि राज्य में 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं और 57 खनिजों का दोहन किया जा रहा है. राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में पेट्रोलियम विभाग के अंतर्गत 44 हजार 784 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू हस्ताक्षर किए गए, जिनका धरातल पर कार्य प्रगति पर है.

राजस्थान में भारत का 93 फीसदी पोटाश

केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि राजस्थान में पहले पोटाश ब्लॉक का ऑक्शन हुआ है. अभी भारत को पोटाश का 100 फीसदी इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन यहां गंगानगर-हनुमानगढ़ में पोटाश के 2 ब्लॉक्स का ऑक्शन हुआ है. इससे भारत फर्टिलाइजर में आत्मनिर्भर बन सकेगा. देश में 580 से ज्यादा मिनरल ब्लॉक्स का ऑक्शन हुआ है.

3400 करोड़ फंड के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया गया है. राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में एक तरह से देश की राजधानी है. अर्जेंटीना में भारत सरकार ने लिथियम का ब्लॉक्स लिया है. इसके अलावा वियतनाम, जांबिया आदि देशों से भी क्रिटिकल मिनरल लाने के प्रयास कर रहे हैं. नेशनल मिनरल एक्सचेंज की स्थापना की जा रही है.

1500 करोड़ फंड से क्रिटिकल मिनरल की रीसाइक्लिंग का कार्य करेंगे. वर्ष 2014 से पहले देश में कोल स्कैम होते थे, लेकिन 2014 के बाद कोल सेक्टर में पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है. रेड्डी ने कहा कि राजस्थान क्रिटिकल मिशन के मामले में देश की राजधानी है. आज विश्वभर में क्रिटिकल मिनरल्स की जियो पॉलिटिक्स जारी है, भारत उसमें पीछे नहीं रहेगा.

आईएसएम, धनबाद, आईआईटी हैदराबाद के साथ हुए एमओयू

सेशन के दौरान माइन्स विभाग तथा आईएसएम धनबाद के मध्य एमओयू किया गया. आईएसएम धनबाद के सहयोग से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर माइंस डम्प्स में से क्रिटिकल मिनरल तथा रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपलब्धता की संभावनाओं पर अध्ययन किया जाएगा. इस दौरान माइन्स विभाग तथा आईआईटी, हैदराबाद के मध्य भी एक एमओयू किया गया.

इस एमओयू के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रिटिकल तथा स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के समुचित एवं त्वरित खनन को गति मिलेगी. सेशन के दौरान राजस्थान सिटी गैस वितरण पोर्टल तथा डैशबोर्ड फॉर माइनिंग ऑपरेशनलाइजेशन की लॉन्चिंग की गई. कार्यक्रम में जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, प्रमुख सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त उपस्थित रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

