Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

इस मंदिर में आते ही सुधर जाती है बच्चों की तुतलाती जुबान! जानिए कहां है देवी का यह अनोखा मंदिर

Shardiya Navratri 2025: राजस्थान के जयपुर में मां दुर्गा का विशेष मंदिर है. महामाया को शक्ति स्वरूपा दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है. मान्यता है कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और यहां माता की प्रतिमा स्वयंभू रूप से प्रकट हुई थी. कहा जाता है कि एक चरवाहे ने पहाड़ी क्षेत्र में गाय को दूध गिराते देखा. बाद में जब खुदाई की गई तो यहां देवी महामाया की प्रतिमा प्रकट हुई. तभी से इस स्थान को शक्तिपीठ माना जाने लगा. मान्यता है कि यहां आने पर तुतलाकर बोलने वाले बच्चों की बोली सुधर जाती है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 26, 2025, 07:25 AM IST | Updated: Sep 26, 2025, 07:25 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी

राजस्थान में इस तरह शादी करने पर मिलते हैं 10 लाख रुपये! जानें कैसे मिलेगा लाभ
7 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान में इस तरह शादी करने पर मिलते हैं 10 लाख रुपये! जानें कैसे मिलेगा लाभ

राजस्थान में मानसून की विदाई पर ब्रेक! सितंबर के अंत में फिर बरसेंगे बादल
7 Photos
rajsthan weather news

राजस्थान में मानसून की विदाई पर ब्रेक! सितंबर के अंत में फिर बरसेंगे बादल

दिल्ली के अक्षरधाम को टक्कर देगा जोधपुर का नया मंदिर, 7 साल की मेहनत के बाद हुआ भव्य लोकार्पण!
7 Photos
jodhpur News

दिल्ली के अक्षरधाम को टक्कर देगा जोधपुर का नया मंदिर, 7 साल की मेहनत के बाद हुआ भव्य लोकार्पण!

इस मंदिर में आते ही सुधर जाती है बच्चों की तुतलाती जुबान! जानिए कहां है देवी का यह अनोखा मंदिर

Chomu, Jaipur News: राजस्थान की धरती पर जितनी कहानियां शौर्य और वीरता की हैं, उतनी ही आस्था और भक्ति की भी हैं. इन्हीं धार्मिक स्थलों में से एक है महामाया मंदिर, जो अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पौराणिक मान्यता और चमत्कारी शक्तियों के कारण श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है.


महामाया को शक्ति स्वरूपा दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है. मान्यता है कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और यहां माता की प्रतिमा स्वयंभू रूप से प्रकट हुई थी. कहा जाता है कि एक चरवाहे ने पहाड़ी क्षेत्र में गाय को दूध गिराते देखा. बाद में जब खुदाई की गई तो यहां देवी महामाया की प्रतिमा प्रकट हुई. तभी से इस स्थान को शक्तिपीठ माना जाने लगा.

स्थानीय जनमान्यता है कि महामाया देवी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी हर समस्या का समाधान करती हैं. इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहां आने पर तुतलाकर बोलने वाले बच्चों की बोली सुधर जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


नवरात्रि के समय भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती
महामाया मंदिर को राजस्थान का प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है. यहां नवरात्रि के समय भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. इस दौरान विशेष पूजा, हवन और भजन-कीर्तन का आयोजन होता है. श्रद्धालु मानते हैं कि यहां मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़ी हो, संतान सुख की कामना हो या समृद्धि की.

रोमांच से भरपूर रास्ता
महामाया मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे क्षेत्र में स्थित है. यहां तक पहुंचने के लिए भक्तों को पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है. रास्ते भर का सफर भक्ति और रोमांच से भरपूर होता है.

मंदिर पहुंचकर भक्त माता के दर्शन करते हैं और यहां का वातावरण उन्हें अद्भुत शांति प्रदान करता है. घंटों की गूंज, ढोल-नगाड़े और 'जय माता दी' के जयकारे पूरे माहौल को भक्तिमय बना देते हैं.

कैसे पहुंचे?
महामाया मंदिर राजस्थान के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है. सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. नवरात्रि और विशेष अवसरों पर मंदिर तक पहुंचने के लिए बस और अन्य विशेष व्यवस्थाएं भी की जाती हैं.

राजस्थान का महामाया मंदिर केवल एक धार्मिक धाम ही नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की जीवंत पहचान है. यहां की उत्पत्ति की कथा, धार्मिक महत्व और भक्तों का विश्वास इसे एक चमत्कारी धाम बनाते हैं.

Note: ये लेख सामान्य जानकारी है, जो स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित है, जिसकी जी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news