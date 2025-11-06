Zee Rajasthan
UEM, Jaipur: निरंतर विकास के माध्यम से संकाय उत्कृष्टता की खेती

UEM, Jaipur मानता है कि अपने छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने संकाय में निवेश करना महत्वपूर्ण है. यूईएम जयपुर सक्रिय रूप से एक मजबूत संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) के माध्यम से निरंतर सीखने और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देता है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 06, 2025, 12:33 PM IST | Updated: Nov 06, 2025, 12:34 PM IST

UEM, Jaipur: निरंतर विकास के माध्यम से संकाय उत्कृष्टता की खेती

UEM, Jaipur: यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (यूईएम) जयपुर मानता है कि अपने छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने संकाय में निवेश करना महत्वपूर्ण है.

यूईएम जयपुर सक्रिय रूप से एक मजबूत संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) के माध्यम से निरंतर सीखने और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देता है. यह कार्यक्रम शिक्षकों को शिक्षण, अनुसंधान और व्यावसायिक विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने पर केंद्रित है.

विश्वविद्यालय की वेबसाइट के समाचार अनुभाग पर एक त्वरित नज़र डालने से विविध विषयों को कवर करने वाली कार्यशालाओं और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के साथ एफडीपी के प्रति प्रतिबद्धता का पता चलता है.

इसमें शामिल है

1. परिणाम-आधारित शिक्षा (ओबीई) पर कार्यशालाएं: ये कार्यशालाएं संकाय को अपने शिक्षण को ओबीई सिद्धांतों के साथ संरेखित करने में मदद करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि छात्र विशिष्ट शिक्षण परिणाम प्राप्त करें.

2. सम्मेलन और सेमिनार: यूईएम जयपुर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में संकाय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, ज्ञान साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देता है.

3. नई तकनीकों पर प्रशिक्षण: शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचानते हुए, विश्वविद्यालय शिक्षण और सीखने को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपकरणों और प्लेटफार्मों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है.

4. अनुसंधान और नवाचार पर केंद्रित कार्यक्रम: यूईएम जयपुर अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ाने, विद्वानों के योगदान को बढ़ावा देने के लिए संसाधन और सलाह प्रदान करने में संकाय का समर्थन करता है.

UEM जयपुर के FDP का प्रभाव

संकाय विकास के प्रति समर्पण के सकारात्मक परिणाम मिले हैं. विश्वविद्यालय की वेबसाइट संकाय सदस्यों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है, जिनमें शामिल हैं

1. प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशन: संकाय सदस्य सक्रिय रूप से अनुसंधान में लगे हुए हैं और सम्मानित अकादमिक पत्रिकाओं में अपना काम प्रकाशित किया है.

2. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुतियाँ: यूईएम जयपुर संकाय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने शोध प्रस्तुत करके वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं.

3. पुरस्कार और मान्यता: संकाय सदस्यों को शिक्षण और अनुसंधान में उनके योगदान के लिए प्रशंसा मिली है.

संकाय विकास के प्रति यूईएम जयपुर की प्रतिबद्धता अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति इसके समर्पण का प्रमाण है। निरंतर सीखने और विकास के अवसर प्रदान करके, विश्वविद्यालय अपने संकाय को अपने क्षेत्रों में प्रभावी शिक्षक, शोधकर्ता और नेता बनने का अधिकार देता है. यह अंततः छात्रों को लाभान्वित करता है, जो एक समृद्ध और अधिक प्रासंगिक सीखने का अनुभव प्राप्त करते हैं.

यूईएम जयपुर में विशिष्ट एफडीपी पहलों के बारे में अधिक जानने के लिए, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाने या संबंधित विभागों से सीधे संपर्क करने की सिफारिश की जाती है.

