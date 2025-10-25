Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

UP-बिहार का महापर्व डाला छठ महोत्सव आज से, नहाय-खाय से होगा लोक पर्व का शुभारंभ

Jaipur News: बिहार-यूपी का सूर्य उपासना का महापर्व ‘डाला छठ’ आज से शुरू होने जा रहा है. चार दिन तक चलने वाले इस पर्व में पूर्वांचल की संस्कृति पूरे शहर में दिखाई देगी. संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाली की कामना के लिए श्रद्धालु गलताजी से लेकर गोविंददेवजी मंदिर, जयसिंहपुरा खोर, शास्त्री नगर, मुरलीपुरा, विश्वकर्मा, प्रताप नगर, करतारपुरा, माचवा, बाईस गोदाम और गुर्जर की थड़ी सहित कई जगहों पर डाला छठ मनाएंगे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Oct 25, 2025, 10:43 AM IST | Updated: Oct 25, 2025, 10:43 AM IST

Trending Photos

6 साल बाद किन्नर महासम्मेलन, बंसीवाला मंदिर में चांदी के बाद अब चढ़ेगा 18 तोले सोने का छत्र
6 Photos
Nagaur News

6 साल बाद किन्नर महासम्मेलन, बंसीवाला मंदिर में चांदी के बाद अब चढ़ेगा 18 तोले सोने का छत्र

बाइक के टायर में फंसी महिला की चुनरी, गिरने से महिला की दर्दनाक मौत, बच्ची अस्पताल में लड़ रही जिंदगी की जंग
7 Photos
jodhpur News

बाइक के टायर में फंसी महिला की चुनरी, गिरने से महिला की दर्दनाक मौत, बच्ची अस्पताल में लड़ रही जिंदगी की जंग

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 4 दिन तक बारिश का तांडव, गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 4 दिन तक बारिश का तांडव, गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, अलर्ट जारी

Banswara News: चलती रोडवेज में हुई महिला की डिलीवरी, बेटे को दिया जन्म
6 Photos
banswara news

Banswara News: चलती रोडवेज में हुई महिला की डिलीवरी, बेटे को दिया जन्म

UP-बिहार का महापर्व डाला छठ महोत्सव आज से, नहाय-खाय से होगा लोक पर्व का शुभारंभ

Jaipur News: दीपावली के बाद बिहार-यूपी का सूर्य उपासना का महापर्व ‘डाला छठ’ आज से शुरू होने जा रहा है. चार दिन तक चलने वाले इस पर्व में पूर्वांचल की संस्कृति पूरे शहर में दिखाई देगी. संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाली की कामना के लिए श्रद्धालु गलताजी से लेकर गोविंददेवजी मंदिर, जयसिंहपुरा खोर ,शास्त्री नगर, मुरलीपुरा, विश्वकर्मा, प्रताप नगर, करतारपुरा, माचवा, बाईस गोदाम और गुर्जर की थड़ी सहित कई जगहों पर डाला छठ मनाएंगे.

घर परिवार के सदस्यों की निरोगी रहने की कामना, पुत्र की कामना, धन-धान्य, नौकरी की चाहत के लिए किया जाने वाला छठ मैया का पूजन कल नहाय-खाय के साथ शुरू होगा. छठ पूजा करने वाले व्रती (महिला या पुरूष) तालाब में कमर तक जल में डूबकर सूर्यदेवता को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करते हैं. वे 36 घंटों तक निर्जला रहते हैं. पर्व की मुख्य विशेषता है सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ्य देना, साथ ही व्रती स्नान और पूर्ण शुद्धता के साथ भोजन तैयार करके भगवान को भोग चढ़ाते हैं. पर्व का मुख्य कार्यक्रम 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ शुरू होगा और 28 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समापन होगा. जयपुर में करीब 5 लाख बिहारवासी निवास करते हैं और प्रदेशभर में इनकी संख्या करीब 30 लाख है. ये सभी लोग अपने परिवार तथा बंधुओं के साथ मिलकर डाला छठ का महापर्व मनाएंगे.

कृत्रिम जलाशय बनाए जा रहे

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डाला छठ महापर्व के लिए गलता तीर्थ, गोविंददेवजी मंदिर, एनबीसी के पीछे दुर्गा विस्तार कॉलोनी पार्क, शास्त्री नगर के किशन बाग, दिल्ली रोड जयसिंहपुरा खोर, प्रताप नगर, मालवीय नगर, मुरलीपुरा, गणेश वाटिका, निवारू रोड, कटेवा नगर, विश्वकर्मा, झोटवाड़ा, जवाहर नगर, आदर्श नगर, सिरसी रोड समेत अन्य क्षेत्र में कृत्रिम जलाशय बनाए जा रहे हैं ताकि जो लोग गलता तीर्थ ना जा सकें, वे अपनी कॉलोनी में ही परिवार के साथ कृत्रिम जलाशय में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दे सकें. इस बार डाला छठ का आयोजन गलता तीर्थ के साथ-साथ गोविंद देवजी मंदिर में भी किया जाएगा.

प्रमुख छठ स्थलों पर विशेष तैयारियां

सुबह 9 से 11 बजे तक सूर्य गायत्री महायज्ञ और सामूहिक अर्घ्यदान का आयोजन होगा. जिला प्रशासन ने गलता तीर्थ समेत शहर के सभी प्रमुख छठ स्थलों पर विशेष तैयारियां की हैं. अतिरिक्त जिला कलक्टर आशीष कुमार ने बताया कि पूजा स्थलों पर साफ-सफाई, रोशनी, सीसीटीवी निगरानी, फायर ब्रिगेड, मोबाइल शौचालय और भीड़ नियंत्रण की विशेष व्यवस्था की गई है. जयसिंहपुरा खोर में तैयार 200 स्क्वायर फीट के कृत्रिम जलाशय में एक साथ करीब 160 श्रद्धालु पूजा कर सकेंगे.


बहरहाल, बहरहाल, दीपोत्सव के बाद अब सूर्य उपासना के इस महापर्व डाला छठ की आस्था और परंपरा जयपुर में भी पूरे उल्लास के साथ देखने को मिलेगी. गलता जी से लेकर कॉलोनियों के कृत्रिम जलाशयों तक श्रद्धा और भक्ति का संगम शहर को पूर्वांचल रंग में रंग देगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news