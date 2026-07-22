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यूपी के नकली दवा रैकेट का राजस्थान कनेक्शन, अलवर निवासी पर शिकंजा, कई राज्यों में फैला नेटवर्क

Jaipur News: उत्तर प्रदेश में सामने आए नकली दवा रैकेट की जांच में राजस्थान कनेक्शन मिला है. अलवर निवासी भूपेंद्र शर्मा समेत 7-8 आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ है. जांच एजेंसियां यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड में नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं. राजस्थान में कई दवाओं की विशेष निगरानी के निर्देश भी जारी किए गए हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 22, 2026, 05:34 PM|Updated: Jul 22, 2026, 05:34 PM
यूपी के नकली दवा रैकेट का राजस्थान कनेक्शन, अलवर निवासी पर शिकंजा, कई राज्यों में फैला नेटवर्क
Image Credit: कई दवाओं की विशेष निगरानी के निर्देश.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: उत्तर प्रदेश में हाल ही में सामने आए नकली दवाओं के बड़े रैकेट की जांच में राजस्थान कनेक्शन सामने आया है. जांच एजेंसियों के अनुसार, इस नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली का निवासी है. लखनऊ और गोंडा में हुई कार्रवाई के दौरान अलवर निवासी भूपेंद्र शर्मा का नाम सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में इस पूरे नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है.

भूपेंद्र शर्मा समेत कई आरोपियों पर मामला दर्ज

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जांच के दौरान अलवर के खेड़ली निवासी भूपेंद्र शर्मा सहित 7 से 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि यह गिरोह बेहद कम कीमत पर नकली एलोपैथिक दवाएं खरीदकर उन्हें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई करता था. जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि राजस्थान से इस नेटवर्क का संचालन किस तरह किया जा रहा था और इसकी पहुंच किन राज्यों तक थी.

उत्तराखंड से खरीदकर होती थी सप्लाई

ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नकली दवाएं उत्तराखंड से खरीदी जाती थीं और बाद में उन्हें विभिन्न बाजारों में भेजा जाता था. जब्त की गई दवाओं की पैकिंग पर कई स्पेलिंग और प्रिंटिंग संबंधी त्रुटियां भी मिली हैं. इसके अलावा आरोपियों के पास दवाओं की खरीद से जुड़े वैध बिल और लाइसेंस भी नहीं मिले, जिससे पूरे नेटवर्क पर संदेह और गहरा गया है.

राजस्थान कनेक्शन की गहन जांच जारी

जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि नकली दवाओं की आपूर्ति किन-किन स्थानों से की जा रही थी और यह नेटवर्क किन राज्यों तक फैला हुआ था. साथ ही उत्तराखंड में दवा निर्माण से जुड़ी एक फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की गई है. अधिकारियों का फोकस अब पूरे सप्लाई चेन और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने पर है.

पहले भी जेल जा चुका है आरोपी

जांच में सामने आया है कि अलवर निवासी भूपेंद्र शर्मा पहले भी नकली दवा और पेंशन डायरी से जुड़े मामले में जेल जा चुका है. फिलहाल वह जमानत पर बाहर बताया जा रहा है. अब इस मामले में भी उसकी भूमिका की विस्तृत जांच की जा रही है.

राजस्थान में दवाओं की निगरानी बढ़ाई गई

लखनऊ में नकली दवाओं की बरामदगी के बाद राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने प्रदेशभर के फील्ड अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को Telma, Flozen-AA, Pantop-40, RIOPOD CV और MOXYZIDE-CV 625 LB समेत अन्य दवाओं की विशेष निगरानी करने के लिए कहा गया है.

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि बाजार, मेडिकल स्टोर या सप्लाई चेन में इन दवाओं को लेकर कोई संदेहास्पद स्थिति दिखाई देती है, तो तुरंत जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही संबंधित दवाओं के बैच, स्रोत और गुणवत्ता की भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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