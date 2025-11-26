Zee Rajasthan
UP का मॉडल राजस्थान में होगा लागू, क्या JDA के एक-एक पैसे का होगा हिसाब ?

Jaipur News :   उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी विकास प्राधिकरणों की ऑडिट CAG से करने की व्यवस्था कर रखी है, अब ये ही मॉडल राजस्थान में भी लागू हो सकता है. जिसकी सिफारिश की जा चुकी है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Nov 26, 2025, 01:27 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 01:27 PM IST

UP का मॉडल राजस्थान में होगा लागू, क्या JDA के एक-एक पैसे का होगा हिसाब ?

Jaipur News : राजस्थान में विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली अब बड़ी जांच की जद में आ सकती है, क्योंकि पहले-पहल खुद CAG ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है, जो संस्थाएं सरकार से ग्रांट या लोन लेकर खर्च चलाती हैं अब उनकी ऑडिट CAG से होनी ही चाहिए और सबसे बड़ा खुलासा जयपुर जेडीए के पिछले पाँच सालों के रिकॉर्ड में CAG ने बताया कि जेडीए को सरकार से परोक्ष तौर पर इतनी बड़ी रकम मिली है कि उसका खर्च लगभग आधा से लेकर 84 फीसदी तक सीधे सरकारी संसाधनों पर टिका है.

दिलचस्प बात यह भी कि प्रधानमंत्री के एक पुराने भाषण और यूपी मॉडल का हवाला देकर CAG ने संकेत साफ कर दिए है पारदर्शिता लानी है, तो ऑडिट CAG से ही कराइए.

राज्य सरकार को भेजे एक महत्वपूर्ण पत्र में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए), प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों और नगरीय निकायों की ऑडिट सीधे कैग से करवाने की सिफारिश की है. यह पहली बार है जब राजस्थान में स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों की वित्तीय पारदर्शिता को लेकर इतनी स्पष्ट और ठोस टिप्पणी की गई है.

कैग ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा है कि जो भी प्राधिकरण या स्थानीय निकाय राज्य या केन्द्र सरकार से 25 लाख रुपये से अधिक की ग्रांट प्राप्त करते हैं, अथवा जिनके कुल खर्चे का 75 प्रतिशत तक हिस्सा लोन या अनुदान के रूप में आता है, वे स्वतः कैग ऑडिट के दायरे में आते हैं.

यह प्रावधान C&AG (DPC) एक्ट 1971 की धारा 14(1) में दर्ज है. दिलचस्प पहलू यह है कि CAG ने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2017 में दिए उस भाषण का भी उल्लेख किया है जिसमें प्राधिकरणों की आय-व्यय को सार्वजनिक करने और पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही गई थी.

प्रधानमंत्री की उस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी विकास प्राधिकरणों की ऑडिट CAG से करवाने के आदेश जारी कर दिए थे, और तब से यूपी में यह व्यवस्था लागू है.

राजस्थान में लागू करने की सिफारिश के समर्थन में कैग ने जेडीए के पिछले पाँच वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड का विश्लेषण भी राज्य सरकार को भेजा है.रिपोर्ट के मुताबिक जेडीए को हर साल राज्य सरकार से प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से भारी वित्तीय सहारा मिलता रहा है, जिसे CAG ने ग्रांट या लोन की तरह माना है.

जेडीए ने वर्ष 2019-20 में सरकारी जमीन बेचकर जो आय अर्जित की थी, उसमें से 260.47 करोड़ रुपये राज्य सरकार को देने थे, साथ ही अरबन असेसमेंट रेवेन्यू, फायर सेस और नियमन शुल्क के रूप में 68.83 करोड़ रुपये का भुगतान भी लंबित रहा. इस आधार पर उस वर्ष जेडीए को अप्रत्यक्ष रूप से 329.30 करोड़ रुपये सरकार से प्राप्त हुए, जो उसके कुल खर्चे का 50.66 प्रतिशत बैठे। इसके बाद के वर्षों में यह निर्भरता तेज़ी से बढ़ी.

वर्ष 2020-21 में 600.60 करोड़, 2021-22 में 670.05 करोड़, 2022-23 में 1368.90 करोड़ और 2023-24 में 1739.40 करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता की श्रेणी में आए. इन वर्षों में यह राशि जेडीए के कुल व्यय के 84 प्रतिशत से भी अधिक रही.

बहरहाल, कैग का कहना है कि इस तरह की वित्तीय संरचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है, कि जेडीए सहित राज्य के विकास प्राधिकरण और नगर निकाय CAG ऑडिट के दायरे में आते हैं. इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह इन संस्थाओं की ऑडिट व्यवस्था में आवश्यक संशोधन करते हुए इसे CAG से कराने के निर्देश जारी करे, ताकि उनके आय-व्यय का पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षण संभव हो सके.

राज्य सरकार की ओर से इस सिफारिश पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह पत्र संस्थागत पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन के प्रश्न को नए सिरे से बहस के केंद्र में ले आया है.


