Rajasthan Assembly Ruckus: राजस्थान विधानसभा में पशुओं के उपचार के लिए संचालित मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. विधायक हरलाल सहारण द्वारा पूछे गए सवाल पर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने आ गए. मंत्री जोराराम कुमावत ने जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 536 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं.

चूरू विधानसभा क्षेत्र में 3 मोबाइल यूनिट नियमित रूप से कार्य कर रही हैं और पशुओं का इलाज किया जा रहा है. विधायक की ओर से यूनिट बढ़ाने की मांग पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल मोबाइल यूनिट विस्तार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

उन्होंने बताया कि योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है और केंद्र से यूनिट बढ़ाने की मांग की गई है. यदि केंद्र सरकार यूनिट बढ़ाती है, तो राज्य सरकार संचालन की पूरी व्यवस्था करेगी. मंत्री ने यह भी कहा कि योजना शुरू होने से अब तक 61 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है.

इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरक प्रश्न करते हुए आंकड़ों पर सवाल उठाए और कहा कि ये आंकड़े फर्जी हैं, इसकी जांच कराई जाए. मंत्री ने जवाब दिया कि गांव-गांव कैंप लगाकर पशुओं का इलाज किया गया है. जूली ने इसे फर्जीवाड़ा बताते हुए विरोध जताया.

इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है, राजनीतिक बहस की नहीं. मामले को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बैठ जाइए, मैं बीच में बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ. मेरा अधिकार है. हंगामे के बीच कार्यवाही आगे बढ़ाई गई.