OBC छात्रवृत्ति को लेकर शोरगुल, जोगाराम बोले- नेता प्रतिपक्ष का ये व्यवहार है? जूली ने कहा- बार बार टोकते हैं?

Jaipur News: विधानसभा में OBC छात्रवृत्ति को लेकर जोरदार शोरगुल और हंगामा हुआ. मंत्री के जवाब संतुष्ट नहीं हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जोर से कहा जवाब चाहिए. इस पर संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का ये है व्यवहार, पलटवार में जूली ने कहा कि उन्हें बार बार टोका जा रहा है. इस दौरान सदन में लगातार शोरगुल और हंगामा होता रहा और अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मामले में हस्तक्षेप करते नजर आए.
 

Published: Jan 31, 2026, 12:43 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 12:43 PM IST

OBC छात्रवृत्ति को लेकर शोरगुल, जोगाराम बोले- नेता प्रतिपक्ष का ये व्यवहार है? जूली ने कहा- बार बार टोकते हैं?

Jaipur News: विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी ने प्रदेश में ओबीसी वर्ग के विकास हेतु संचालित योजनाओं को लेकर सवाल उठाया. इस पर सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा सीएम भजनलाल के नेतृत्व में सामाजिक न्याय अधिकारिता में कौशल विकास में 37.50 करोड का प्रावधान साढे 18 करोड़ ओबीसी बच्चों के लिए किया गया. मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 91.70 लाख लोग सामाजिक पेंशन के लाभार्थी है . हर महीने 1100 करोड रुपए का भुगतान किया जा रहा है. कुछ लाख लोगों का बकाया है. एक महीने की दिम्सबर 2025 में ईसीएस कर दिया है. सदन में सदस्य भ्रामक तथ्य दे रहे हैं. इस पर कांग्रेस के हरिमोहन व अन्य सदस्य खड़े हो गए.

इस बीच अध्यक्ष देवनानी ने अगला प्रश्न पुकारा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खड़े होकर पूछने लगे कि पेंशन भेजी है वो नवम्बर की है या पहले की भी है. दिसम्बर खत्म हो गया, कल जनवरी भी खत्म हो जाएगी. 1100 करोड़ से 900 करोड़ ही भेजी गई है. दूसरा सवाल यह है कि ओबीसी ने कितने ने एप्लाई किया और कितनों को दे दी कितनी बकाया है.

मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि 91 लाख में से 76 लाख की जारी हो चुकी है. हर महीने भुगतान होता है, नवम्बर की है. वहीं दिसम्बर की भी जा चुकी है, 1105 करोड़ के जा चुके हैं . अन्य पिछडा वर्ग की बात तो 7 लाख 25 हजार 631 लाभार्थी हैं, जिनमतें 41हजार 140 ओबीसी के हैं. पहले 60 प्रतिशत अंक होने पर दिया जाएगा, लेकिन अभी 50 हजार कर दिया है.

किसने बंद किया माइक
जूली ने उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने पूछा किया कितनों में से कितनों को मिली. अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि एक सवाल का उत्तर दस मिनट में आए या पंद्रह मिनट में आए . मेरा क्या है ‌? तभी जूली जोर से बोले कि माइक बंद करते हो बार बार ? देवनानी ने कहा कि किसने बंद किया माइक ? जूली ने कहा कि दो साल में ओबीसी में कितने को दी, कितनों को नहीं जवाब दिलवाओ . जूली जोर जोर से बोलने लगे, वहीं अन्य कांग्रेस विधायक भी खड़े हो गए.


जूली ने कहा कि जवाब दिला दो
इस बीच अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि ये करेंगे तो ये भी करेंगे, मैं सदन स्थगित करूंगा. जूली ने कहा कि जवाब दिला दो . देवनानी ने कहा कि जवाब तो वो देंगे, आप चाहे वो नहीं दिलवा सकते. मंत्री ने कहा कि पहले ही बता दिया 7 लाख से 41हजार 140 ओबीसी को दिया है फिर क्या पूछना चाह रहे हैं? इस बीच मंत्री गौतम दक ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बिठाइए. अध्यक्ष ने फिर अगला प्रश्न पुकार लिया .


सदन में शोरगुल चलता रहा
इस बीच संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पूरक प्रश्न पूछा तो ठीक, लेकिन ये क्या कर लेंगे, यह नहीं चलेगा. हम कंटैम करते हैं, प्रतिपक्ष नेता का ऐसा व्यवहार है ‌? इस पर जूली ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष को बार बार टोकना है देवनानी ने कहा कि हरिमोहन शर्मा ने मंत्री को टोका. जूली ने कहा कि मैं बोल रहा हूं तो संसदीय मंत्री टोकने लगे हैं. इस दौरान लगातार सदन में शोरगुल चलता रहा.

