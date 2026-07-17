/राजस्थान में तबादलों पर नया विवाद, PHED से वन विभाग तक ट्रांसफर लिस्ट पर मचा बवाल

Rajasthan Transfer News: राजस्थान में तबादलों का सीजन खत्म हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है. कहीं आदेश को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है, तो कहीं अभी भी संशोधित तबादला सूची का इंतजार, तो कहीं तबादले ही निरस्त करने पडे़. आखिरकार तबादलों को लेकर कहां-कहां गफलत हो रही है.

तारीख, तबादला और कंफ्यूजन

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तारीख, तबादला और कंफ्यूजन... राजस्थान के सरकारी महकमों में अभी कुछ इसी तरह की एक जैसी कहानी सामने आ रही है.10 जुलाई को तबादले आदेश की अंतिम तारीख थी, लेकिन अभी भी अफसरों को संशोधित तबादला सूची का इंतजार है. क्योंकि जहां तबादले हुए वहां गफलत और गड़बड़ी भी हुई. अब गलती को सुधारने के लिए संशोधित सूची जारी होगी. अब ट्रांसफर हुए अधिकारी इसी आस की इंतजार में हैं कि कहीं हमारा नाम संशोधित सूची में आए, इसलिए जहां तबादला हुआ, वहां अधिकतर अधिकारी जॉइन ही नहीं कर रहे.

PHED में नाम कटे, जॉइनिंग में देरी

10 जुलाई को तबादले की अंतिम तारीख थी, लेकिन PHED में 7 दिन बाद भी इंजीनियर्स को संशोधित सूची का इंतजार है. अभी भी अफसरों को आस है कि हमारा नाम संशोधित सूची में जरूर आ जाएगा. जानकारी के मुताबिक, उच्च अधिकारी का बैक डेट में संशोधित तबादला सूची निकालने से इंकार कर दिया. वे दो दिन जयपुर से बाहर रहे. इसके बाद संशोधन की फाइल सीएमओ गई.

सूची इतनी लंबी हो गई कि आधे नाम तो काटने पड़े. अब आधी संशोधित सूची के नामों की फाइल सीएमओं की मंजूरी के बाद ही जारी होगी. बताया जा रहा है कि पहले से भी ज्यादा नाम संशोधित सूची में गए थे. अब आस लगाए इंजीनियर्स इसी इंतजार में हैं कि कहीं हमारा नाम सूची में आ जाए, इसलिए कई इंजीनियर्स ने अब तक जॉइनिंग ही नहीं की.

WRD में गड़बड़, एक दिन में 4 तबादला आदेश

जल संसाधन विभाग में हुए तबादला आदेश में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है. अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारियों का एक ही दिन में चार तबादला आदेश जारी हुए. हर आदेश पर अलग अधिकारी के हस्ताक्षर हैं. सभी आदेश मैन्युअल जारी किए गए. जल संसाधन में 10 जुलाई की तारीख में एसई के चार तबादला आदेश हुए. पहले आदेश पर सहायक सचिव कैलाश मीणा के हस्ताक्षर हैं. इसमें 34 एसई का तबादला हुआ था. उसी दिन जारी दूसरे आदेश में 15 एसई का ट्रांसफर किया है, उस आदेश पर सहायक सचिव अरुण शर्मा के हस्ताक्षर हैं.

इसमें चार एसई का तबादला निरस्त हुआ और 5 एसई की जगह संशोधित की गई. विभाग ने 10 जुलाई को ही तीसरा आदेश जारी किया, लेकिन हस्ताक्षर वरिष्ठ उप सचिव राज कुमार निर्वाण थे. इसमें 11 एसई को बदला गया. उसी आदेश भी 10 जुलाई की तारीख में वरिष्ठ उप सचिव राज कुमार निर्वाण के हस्ताक्षर से जारी हुआ. इसमें से अधिकांश इंजीनियर वहीं थे. जिनका पहले कहीं ना कहीं तबादला हो चुका था.

वन विभाग में आदेश निरस्त करने पडे़

वन विभाग में IFS के बिना तबादले किए ही RFS अफसरों को उनकी जगह पोस्टिंग दी. इसके बाद सीएमओं के दखल के बाद 13 उप वन संरक्षकों के स्थानांतरण और प्रतिस्थापन आदेश स्थगित हुए. इसके बाद JDA में तबादलों के बाद 19 वन अधिकारी-कर्मचारियों को एपीओ किया. वन विभाग की तबादला नीति, योजना और निर्णय प्रक्रिया फिर से सवालों के घेरे में है.