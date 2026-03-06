UPSC 2025: IPS के बेटे अनुराग सिंह ने पास किया UPSC, 120वीं रैंक की हासिल

UPSC 2025 Anurag Singh Biography: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के रहने वाले डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया. वहीं, जयपुर के रहने वाले अनुराग सिंह ने हासिल की 120 वीं रैंक हासिल की.