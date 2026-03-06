UPSC 2025: IPS के बेटे अनुराग सिंह ने पास किया UPSC, 120वीं रैंक की हासिल

UPSC 2025 Anurag Singh Biography: जयपुर के रहने वाले अनुराग सिंह ने हासिल की 120 वीं रैंक हासिल की. उनके पिता एटीएस -एसओजी में एसपी पद पर तैनात हैं.
Trending Photos
UPSC 2025 Anurag Singh Biography: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के रहने वाले डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया. वहीं, जयपुर के रहने वाले अनुराग सिंह ने हासिल की 120 वीं रैंक हासिल की.
अनुराग सिंह राजस्थान पुलिस के आईपीएस ज्ञानचंद यादव के बेटे हैं. उनके पिता एटीएस -एसओजी में एसपी पद पर तैनात हैं. बेटे के UPSC पास करने से घर में खुशी की माहौल है.
खबर अपडेट की जा रही है.