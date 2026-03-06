UPSC 2025 Topper: कौन है राजस्थान का छोरा अनुज अग्निहोत्री? जिन्होंने UPSC 2025 में टॉप कर गाड़ा झंडा

UPSC 2025 Topper Anuj Agnihotri Biography: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. इस परीक्षा में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा निवासी डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

डॉ. अनुज इससे पहले भी दो बार यूपीएससी परीक्षा पास कर चुके हैं. यूपीएससी-2023 में अपने पहले प्रयास में उन्हें दानिक्स सेवा (दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश) मिली थी, जिसके तहत उनकी नियुक्ति दिल्ली में एसडीएम के पद पर हुई थी. अनुज ने वर्ष 2023 में जोधपुर एम्स से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की. इससे पहले उन्होंने एम्स की ऑल इंडिया मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 215वीं रैंक हासिल की थी. उनके पिता के.बी. अग्निहोत्री राजस्थान परमाणु बिजलीघर की यूनिट 1 और 2 में कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां मंजू अग्निहोत्री गृहिणी हैं.

डॉ. अनुज की शुरुआती पढ़ाई रावतभाटा के परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय से हुई है. 12वीं कक्षा में उन्होंने 94 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे. पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें खेलों में भी रुचि है और खाली समय में टेबल टेनिस खेलना पसंद करते हैं.

