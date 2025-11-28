रबी सीजन में रिकॉर्ड बुवाई! राजस्थान में क्यों बढ़ी यूरिया-डीएपी की किल्लत? कृषि मंत्री ने खोली बड़ी वजह

Jaipur News: कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश में इस बार रबी सीजन में फसलों की बुवाई अधिक हुई है. नवंबर माह में अब तक पिछले साल से 9 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में अधिक बुवाई हुई है, इसी वजह से कई जगहों पर यूरिया-डीएपी की कमी हुई है. हालांकि हम मांग के मुताबिक पारदर्शिता से समान वितरण कर रहे हैं.

प्रदेश के कई जिलों में किसानों को यूरिया और डीएपी मांग के अनुरूप नहीं मिल पाने को लेकर कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने आज कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की. इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त वर्षा से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ी है. 26 नवंबर 2025 तक पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 9 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में अधिक बुवाई हुई है. साथ ही तिलहनी फसलों की बुवाई करीब 34 लाख हैक्टेयर व खाद्यान्न फसलों में 29 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में प्रथम सिंचाई हो चुकी है. इससे यूरिया की एक साथ मांग बढ़ी है.

इसी के चलते कई जगहों पर यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो सकी है लेकिन हम निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मांग के अनुरूप सभी जिलों में पारदर्शिता से यूरिया वितरण किया जा रहा है. यूरिया वितरण इंटिग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम से किया जा रहा है. ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ जिला कलक्टर भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. हालांकि पुलिस सुरक्षा में यूरिया वितरण की आवश्यकता एक-दो जगह ही पड़ी है. अन्यथा सभी जगहों पर हमारे कर्मचारी-अधिकारी खुद मौजूद रहकर यूरिया वितरण करवा रहे हैं.

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल के बयान की बड़ी बातें

- पहले बुवाई दिसंबर तक होती थी, इस बार अब तक 80 प्रतिशत बुवाई पूरी हुई

- विगत सरकार के 5 वर्षों में डीएपी की औसतन आपूर्ति 2.30 लाख मैट्रिक टन थी

- वर्तमान सरकार के 2 वर्षों में डीएपी आपूर्ति 2.53 लाख मैट्रिक टन हुई

- इस रबी सीजन के अक्टूबर-नवम्बर में यूरिया की कुल मांग 7.53 लाख मैट्रिक टन

- इसके विरूद्ध प्रदेश में 9.15 लाख मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करवाया गया

- गुरुवार को 8 रैक से 24 हजार मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की जा रही

- अगले 2 दिन में 11 रैक से 31 हजार मैट्रिक टन यूरिया और आएगा

- नवंबर अंत तक 9 लाख 70 हजार मैट्रिक टन से अधिक यूरिया मिलेगा, मांग से 29 फीसदी अधिक

- पिछले साल 86 लाख हैक्टेयर में बुवाई हुई थी, अब तक 95 लाख हैक्टेयर में बुवाई हुई

कृषि मंत्री ने जी मीडिया की खबर का किया उल्लेख

कृषि मंत्री ने जी मीडिया की उर्वरक की किल्लत वाली खबर का उल्लेख करते हुए कहा कि कोटपूतली-बहरोड क्षेत्र में उर्वरक की कमी की बात हमारे सामने आई है. हालांकि वहां पर मांग के मुताबिक उर्वरक आपूर्ति का प्रयास किया जा रहा है. कोटपूतली में अब तक 8500 मैट्रिक टन डीएपी और 16 हजार मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति कराई गई है. कृषि मंत्री ने बारां, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ के धरियावद सहित कई क्षेत्रों में यूरिया-डीएपी की कमी और वहां पर उपलब्ध कराए गए डीएपी-यूरिया के आंकड़े भी बताए. साथ ही कहा कि उर्वरकों में शिकायतों पर 90 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, साथ ही 98 उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त किए गए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के बकाया क्लेम को लेकर कहा कि दिसंबर 2023 से अब तक किसानों को क्लेम के पेटे 6206 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं.

किसानों से की कम उर्वरक उपयोग में लेने की अपील

अंत में कृषि मंत्री ने किसानों से सॉयल हैल्थ कार्ड में दर्शाई गई उर्वरकों की जरूरत के मुताबिक ही उर्वरक उपयोग में लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर क्षेत्र में जिस तरह यूरिया-डीएपी के अत्यधिक उपयोग से किसानों में कैंसर जैसी भयावह बीमारी के केस सामने आ रहे हैं, ऐसे में हमें सावचेत होने की जरूरत है. उन्होंने किसानों से कम मात्रा में यूरिया-डीएपी का उपयोग करने की अपील की, जिससे कि उपज संतुलित रहने के साथ ही बीमारियों से बचा जा सके.

