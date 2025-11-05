लंदन में चमका राजस्थान का रंग, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया WTM पवेलियन का उद्घाटन

Rajasthan News: वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट (WTM) लंदन के वैश्विक मंच पर राजस्थान ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक पर्यटन क्षमताओं का अनोखा संगम प्रस्तुत किया. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान पवेलियन का औपचारिक उद्घाटन किया, जिसमें भारतीय एमबीसी के अधिकारी, राजस्थान पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे. यह आयोजन न केवल राज्य की पर्यटन क्षमता को उजागर करने वाला था, बल्कि वैश्विक पर्यटकों को राजस्थान के नए आयामों से रूबरू कराने वाला साबित हुआ.

परंपरा और नवाचार का अनोखा मेल

इस बार राजस्थान पवेलियन की प्रस्तुति "नया दौर का राजस्थान: परंपरा और नवाचार का संगम" थीम पर आधारित थी. इसमें राज्य की समृद्ध विरासत, लग्जरी पर्यटन और अनुभवात्मक यात्राओं का समन्वय किया गया. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी और उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है, जो पर्यटकों को राजस्थान की आत्मा से जोड़ने का प्रयास करता है.

प्रमुख पर्यटन सर्किट्स की नई व्याख्या

पवेलियन में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, शेखावाटी और वागड़ जैसे प्रमुख पर्यटन सर्किट्स को आधुनिक दृष्टिकोण से पेश किया गया. इन सर्किट्स को पारंपरिक कहानियों के साथ जोड़कर पर्यटकों के लिए आकर्षक पैकेज तैयार किए गए, जो सांस्कृतिक अनुभवों से लेकर साहसिक यात्राओं तक फैले हुए हैं. यह प्रस्तुति राजस्थान को एक जीवंत गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सफल रही.

डिजिटल और इंटरएक्टिव तकनीक का जोर

राजस्थान पर्यटन विभाग ने आधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया. डिजिटल प्रेजेंटेशन, इंटरएक्टिव स्क्रीन और वर्चुअल टूर के माध्यम से पर्यटकों को राज्य की विविधता का लाइव अनुभव कराया गया. इन सुविधाओं ने दूरदराज के पर्यटकों को भी राजस्थान की महलों, रेगिस्तानों और उत्सवों की सैर कराई, जिससे वैश्विक रुचि में इजाफा हुआ.

उप मुख्यमंत्री का प्रेरक संदेश

उद्घाटन के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, "राजस्थान की पहचान केवल अतीत की विरासत में नहीं, बल्कि वर्तमान की रचनात्मकता में भी है. हमारा प्रयास है कि पर्यटक राजस्थान को केवल देखें नहीं, बल्कि उसे जिएं और उसकी आत्मा को महसूस करें." उन्होंने जोर देकर कहा कि WTM लंदन 2025 उनके विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेगा. यह आयोजन राजस्थान पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वाहक बनेगा, जहां परंपरा और आधुनिकता का मेल पर्यटकों को लुभाने का नया आधार बनेगा.

