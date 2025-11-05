Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

लंदन में चमका राजस्थान का रंग, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया WTM पवेलियन का उद्घाटन

Rajasthan Tourism News: वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट (WTM) लंदन-2025 का शुभारंभ हो गया, जिसमें राजस्थान ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पटल पर चमकाया. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान पवेलियन का उद्घाटन किया, जो "परंपरा और नवाचार का संगम" थीम पर आधारित है. इस प्रस्तुति में राज्य की विरासत, लग्जरी और अनुभवात्मक पर्यटन का अनोखा समन्वय दिखाया गया, जो पर्यटकों को राजस्थान के नए आयामों से रूबरू कराता है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Nov 05, 2025, 07:58 AM IST | Updated: Nov 05, 2025, 07:58 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश को लेकर इन 3 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी, पढ़ें अपने शहर का वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश को लेकर इन 3 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी, पढ़ें अपने शहर का वेदर अपडेट

जयपुर में अभी-भी बरस रहे हैं बादल! जानें राजधानी के लोगों को कब तक भिगोएगी बारिश
7 Photos
jaipur weather update

जयपुर में अभी-भी बरस रहे हैं बादल! जानें राजधानी के लोगों को कब तक भिगोएगी बारिश

ठंड में घर पर बनाएं राजस्थानी मिर्ची वड़ा, खाकर आ जाएगा मजा!
8 Photos
mirchi vada

ठंड में घर पर बनाएं राजस्थानी मिर्ची वड़ा, खाकर आ जाएगा मजा!

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी! इन 3 जिलों में येलो अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी! इन 3 जिलों में येलो अलर्ट

लंदन में चमका राजस्थान का रंग, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया WTM पवेलियन का उद्घाटन

Rajasthan News: वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट (WTM) लंदन के वैश्विक मंच पर राजस्थान ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक पर्यटन क्षमताओं का अनोखा संगम प्रस्तुत किया. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान पवेलियन का औपचारिक उद्घाटन किया, जिसमें भारतीय एमबीसी के अधिकारी, राजस्थान पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे. यह आयोजन न केवल राज्य की पर्यटन क्षमता को उजागर करने वाला था, बल्कि वैश्विक पर्यटकों को राजस्थान के नए आयामों से रूबरू कराने वाला साबित हुआ.

परंपरा और नवाचार का अनोखा मेल

इस बार राजस्थान पवेलियन की प्रस्तुति "नया दौर का राजस्थान: परंपरा और नवाचार का संगम" थीम पर आधारित थी. इसमें राज्य की समृद्ध विरासत, लग्जरी पर्यटन और अनुभवात्मक यात्राओं का समन्वय किया गया. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी और उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है, जो पर्यटकों को राजस्थान की आत्मा से जोड़ने का प्रयास करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रमुख पर्यटन सर्किट्स की नई व्याख्या

पवेलियन में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, शेखावाटी और वागड़ जैसे प्रमुख पर्यटन सर्किट्स को आधुनिक दृष्टिकोण से पेश किया गया. इन सर्किट्स को पारंपरिक कहानियों के साथ जोड़कर पर्यटकों के लिए आकर्षक पैकेज तैयार किए गए, जो सांस्कृतिक अनुभवों से लेकर साहसिक यात्राओं तक फैले हुए हैं. यह प्रस्तुति राजस्थान को एक जीवंत गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सफल रही.

डिजिटल और इंटरएक्टिव तकनीक का जोर

राजस्थान पर्यटन विभाग ने आधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया. डिजिटल प्रेजेंटेशन, इंटरएक्टिव स्क्रीन और वर्चुअल टूर के माध्यम से पर्यटकों को राज्य की विविधता का लाइव अनुभव कराया गया. इन सुविधाओं ने दूरदराज के पर्यटकों को भी राजस्थान की महलों, रेगिस्तानों और उत्सवों की सैर कराई, जिससे वैश्विक रुचि में इजाफा हुआ.

उप मुख्यमंत्री का प्रेरक संदेश

उद्घाटन के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, "राजस्थान की पहचान केवल अतीत की विरासत में नहीं, बल्कि वर्तमान की रचनात्मकता में भी है. हमारा प्रयास है कि पर्यटक राजस्थान को केवल देखें नहीं, बल्कि उसे जिएं और उसकी आत्मा को महसूस करें." उन्होंने जोर देकर कहा कि WTM लंदन 2025 उनके विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेगा. यह आयोजन राजस्थान पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वाहक बनेगा, जहां परंपरा और आधुनिकता का मेल पर्यटकों को लुभाने का नया आधार बनेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news