PM मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, भारतीय सामानों पर घटा टैरिफ

US tariff on India: अमेरिका ने भारत पर लगा टैरिफ घटा दिया है. पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बाद बड़ा फैसला हुआ.

Published: Feb 02, 2026, 11:25 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 11:25 PM IST

PM मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, भारतीय सामानों पर घटा टैरिफ

US tariff on India: अमेरिका ने भारत पर लगा टैरिफ घटा दिया है. पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बाद बड़ा फैसला हुआ. अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को घटा दिया है. भारतीय सामानों पर टैरिफ 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है.

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज फोन पर बातचीत हुई है. राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर तत्काल प्रभाव से हमने अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की, जिसके तहत अमेरिका पारस्परिक शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा कि आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का सौभाग्य मिला. मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के पॉवरफुल लीडर हैं.

हमने कई मुद्दों पर चर्चा की. इनमें व्यापार और रूस- यूक्रेन में युद्ध समाप्त करना शामिल है. ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीद रोकने पर सहमति जताई. अमेरिका और वेनेजुएला से भारत और अधिक तेल खरीदेगा. यह यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने में मदद करेगा.

