Zee Rajasthan
राजस्थान के घने कोहरे में गाड़ी चलाना पड़ सकता है भारी! इन बातों का नहीं रखा ध्यान तो पछताएंगे

Driving Safety Tips for Rajasthan: राजस्थान में ठंड के मौसम के साथ ही घना कोहरा बड़ी समस्या बन जाता है. अलसुबह और देर रात के समय विजबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि सड़क पर कुछ मीटर आगे देख पाना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में जरा-सी लापरवाही बड़े हादसे में बदल सकती है. हर साल कोहरे के कारण होने वाले सड़क हादसे यह बताते हैं कि अगर सही सावधानियां अपनाई जाएं, तो दुर्घटनाओं से काफी हद तक बचा जा सकता है.

Published: Dec 19, 2025, 02:10 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 02:10 PM IST

राजस्थान के घने कोहरे में गाड़ी चलाना पड़ सकता है भारी! इन बातों का नहीं रखा ध्यान तो पछताएंगे

स्पीड पर रखें सख्त नियंत्रण
कोहरे में सबसे बड़ा खतरा तेज रफ्तार है. विजबिलिटी कम होने पर सामने से आ रहे वाहन, अचानक ब्रेक या सड़क पर खड़े किसी वाहन को समय रहते देख पाना मुश्किल होता है. इसलिए कोहरे में सामान्य दिनों की तुलना में कम स्पीड रखें. यह न केवल आपको प्रतिक्रिया का ज्यादा समय देता है, बल्कि टक्कर की स्थिति में नुकसान को भी कम करता है.

फॉग लाइट और हेडलाइट का सही इस्तेमाल करें
कोहरे में हाई बीम का इस्तेमाल अक्सर नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि इससे रोशनी वापस आंखों में पड़ती है और विजबिलिटी और घट जाती है. लो बीम या फॉग लाइट का इस्तेमाल करें. अगर आपकी गाड़ी में फॉग लाइट नहीं है, तो लो बीम हेडलाइट ही बेहतर विकल्प है. साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि सभी लाइटें ठीक से काम कर रही हों.

सेफ डिस्टेंस बनाए रखें
आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है. कोहरे में अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में यह दूरी आपको समय पर रुकने में मदद करती है. ‘जितना दिखे, उससे ज्यादा दूरी’ का नियम कोहरे में हमेशा याद रखें.

लेन डिसिप्लिन का पालन करें
घने कोहरे में कई बार ड्राइवर घबराहट में लेन बदलते रहते हैं, जिससे टक्कर का खतरा बढ़ जाता है. अपनी लेन में रहें, ओवरटेक करने से बचें और सड़क के बीच बनी सफेद या पीली लाइन को गाइड की तरह इस्तेमाल करें.

इमरजेंसी में सही तरीका अपनाएं
अगर कोहरा बहुत ज्यादा हो और आगे दिखना लगभग बंद हो जाए, तो सड़क किनारे सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकना बेहतर है. लेकिन ध्यान रखें कि गाड़ी सड़क के बीच न खड़ी करें. पार्किंग लाइट ऑन रखें और इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, ताकि पीछे से आने वाले वाहन आपको समय रहते देख सकें.

शीशे और विंडस्क्रीन रखें साफ
कोहरे में नमी के कारण विंडस्क्रीन पर धुंध जम जाती है. वाइपर, डिफॉगर और एसी का सही इस्तेमाल करें. गाड़ी चलाने से पहले शीशों को पूरी तरह साफ कर लें, ताकि अतिरिक्त परेशानी न हो.

हॉर्न और इंडिकेटर का सीमित लेकिन सही इस्तेमाल
कोहरे में जरूरत के समय हल्का हॉर्न देना सामने वाले वाहन को सतर्क कर सकता है, लेकिन लगातार हॉर्न बजाना भ्रम पैदा कर सकता है. मोड़ पर इंडिकेटर का सही इस्तेमाल जरूर करें.

थकान और जल्दबाजी से बचें
कोहरे में ड्राइविंग के लिए एकाग्रता जरूरी है. अगर थकान महसूस हो रही हो तो रुककर आराम करें. समय पर पहुंचने की जल्दबाजी आपकी और दूसरों की जान जोखिम में डाल सकती है.

