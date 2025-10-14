तिरंगे में लिपटा गांव पहुंचा अग्निवीर भीमसिंह शेखावत का पार्थिव शरीर, अंतिम यात्रा में रो पड़े लोग

Jaipur News: जयपुर जिले के पावटा क्षेत्र के भोनावास गांव का वीर पुत्र अग्निवीर भीमसिंह शेखावत 70 दिन पहले उत्तराखंड के धारोली हर्षिल में बादल फटने की घटना के बाद लापता हो गए थे. लंबे इंतजार के बाद अब उनका शव सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद हुआ. डीएनए टेस्ट के जरिए उनकी पहचान की गई, जिसके बाद भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से परिजनों को इसकी सूचना दी.

अग्निवीर भीमसिंह का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ प्रागपुरा थाना पहुंचा, जहां सैकड़ों ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी. इसके बाद ग्रामीणों ने तिरंगा रैली यात्रा निकालकर पार्थिव शरीर को भोनावास गांव तक पहुंचाया. यात्रा के दौरान हर ओर भारत माता की जय, अमर रहे हमारे वीर जवान जैसे नारों से वातावरण गूंज उठा. पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंग गया.

सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

गांव पहुंचने पर अग्निवीर का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. अंतिम संस्कार कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पहुंचे हैं. उन्होंने शहीद जवान को अंतिम सलामी दी और पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी, सेना के जवान और आमजन उपस्थित रहे.

भीमसिंह शेखावत का पार्थिव शरीर खोज निकाला

गौरतलब है कि धारोली हर्षिल (उत्तराखंड) में 70 दिन पहले हुई बादल फटने की भयावह घटना में भीमसिंह शेखावत सहित 9 जवान लापता हो गए थे. घटना के बाद भारतीय सेना की यूनिट ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद, सेना ने हार नहीं मानी और आखिरकार 70 दिन की अथक कोशिशों के बाद भीमसिंह शेखावत का पार्थिव शरीर खोज निकाला.

भोनावास गांव का यह सपूत देश की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर शहीद हुआ. गांव में शोक के साथ गर्व का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि हमारे भीमसिंह भले आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी शहादत हमेशा याद रखी जाएगी.

